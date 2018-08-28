Внебрачный сын Говорухина тяжело болен

Мама 14-летнего подростка решила прервать обет молчания. По словам женщины, на лечение сына нужно 2,5 млн О том, что у покойного Станислава Говорухина есть сын, знали далеко не все. При жизни режиссёр отказался признавать наследника, но иногда помогал ему. Спустя два с половиной месяца после его смерти мать Давида откровенно рассказала о состоянии сына, который нуждается в дорогостоящем лечении. Официальный диагноз подростка звучит следующим образом: «органическое поражение головного мозга вследствие родовой травмы с элементами ДЦП и эпилепсии». Мать мальчика познакомилась со знаменитым режиссером сразу после окончания театрального института — она снялась в массовке его картины «Благословите женщину». Вальяжный и уверенный в себе Говорухин легко очаровал начинающую актрису.

«СтарХиту». «Интимная связь длилась до восьмого месяца беременности, то есть до конца января 2004 года. Он делал вид, что не замечает живот. Мама, бабушка и сестра были в шоке, требовали, чтобы поговорила с ним открыто, но я боялась. Говорухин только с виду казался вальяжным, а на самом деле альфа-самец. Мужчина, который хватает, и ты находишься полностью в его власти. Во время очередной встречи спросил: «Давай, колись! Кто отец ребенка?» «Вы, Станислав Сергеевич», — ответила я. Он сказал, что этого не может быть», — рассказала Анастасия Мартцинковская

Любовница Станислава Говорухина уверена, что в травме сына, повлёкшей страшный диагноз, виновата акушерка, уронившая ребёнка. Мол, из-за этого «несформировавшийся мозг младенца сместился в лобную долю». При жизни мэтр не изъявлял желания видеться с сыном, но периодически помогал им. Например, мальчика определили в школу, где учатся особенные дети чиновников. В этом году он перешел в шестой класс. Анастасия уверяет, что будь её сын здоров, она никогда бы не решилась рассказывать о его знаменитом отце. К тому же в окружении женщины все об этом знают, вот только на материальном положении семьи это никак не отражается. Подросток по-прежнему нуждается в дорогостоящем лечении, а его мать готова сдать все необходимые анализы, чтобы доказать — сын рождён от Станислава Говорухина.