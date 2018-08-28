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Сделавший каминг‐аут 9-летний школьник покончил с собой в США
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Сделавший каминг‐аут 9-летний школьник покончил с собой в США 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Девятилетний Джэмел Майерс из Денвера (штат Колорадо) покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщил таблоид The Sun.
Трагедия случилась всего через пять дней после начала нового учебного года. Одноклассники его дразнили, узнав, что он гей.
Его мама Леа Пирс рассказала, что летом сын признался ей, что он гей. Она вспомнила, что он «выглядел таким испуганным», когда подошел к ней и признался во всем. Женщина обняла его и сказала, что любит.
После этого вдохновленный поддержкой мамы мальчик захотел сделать каминг-аут в школе. Джэмел был горд собой.
«Мой сын рассказал старшей дочери о том, что дети в школе посоветовали ему убить себя. Мне невыносимо думать, что он не пришел ко мне. Мне грустно, что он считал, что принял свое собственное решение», — заявила мисс Пирс.
Полиция Денвера признала смерть Майерса суицидом. В это время совет денверских школ заявил, что в учебном заведении Джэмела были «кризисные» специалисты, которые могли бы ему помочь.
Убитая горем Леа Пирс надеется, что трагедия с ее ребенком поможет поднять вопрос об издевательствах и травле людей, которые отличаются от других. В особенности, речь идет о детях.
Руководство школы, где учился Майерс, после случившегося предложила семьям всех ребят услуги психолога.
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