Костромских родителей протестировали на школьных ярмарках

Полицейские и активисты провели акцию «Безопасная дорога — защити своего ребенка!», на которой задавали вопросы родителям и их детям на школьных ярмарках, узнал KOSTROMA.TODAY. Они проверили, насколько хорошо им известны правила дорожного движения.

По информации пресс-службы городской администрации, посетителям задавали вопросы о том, как в городе должны вести себя пешеходы. Также полицейские вручали информационные памятки. Вопросы звучали такие: что такое пешеходный переход, как его найти на дороге, где должен двигаться велосипедист в возрасте от 7 до 14 лет и что рекомендуется иметь при себе пешеходам и велосипедистам при движении в темное время суток?

Большинство детей быстро находили правильный ответ. А родители пообещали, что к 1 сентября правила дорожного движения не только вспомнят сами, но и повторят их со своими детьми.