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Вещь-пати или как я перестала покупать одежду для себя и ребенка
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Вещь-пати или как я перестала покупать одежду для себя и ребенка 

Аист на крыше 29 минут назад
Фото: Аист на крыше
Вещь-пати — это вечеринка для неденежного обмена вещами, которые вам больше не нужны, а выкинуть жалко. Это позволяет избавить дом от барахла, а также прилично сэкономить. Ну и весело провести время, само собой. Подробности — в этом ролике!
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