Вещь-пати или как я перестала покупать одежду для себя и ребенка

Вещь-пати — это вечеринка для неденежного обмена вещами, которые вам больше не нужны, а выкинуть жалко. Это позволяет избавить дом от барахла, а также прилично сэкономить. Ну и весело провести время, само собой. Подробности — в этом ролике!