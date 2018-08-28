Босой восьмилетний ребёнок пропал в Краснодаре

В кубанской столице разыскивают 8-летнего Диму Левченко. Вчера, 27 августа, школьник вышел из своего дома по улице Домбайской без обуви. После этого ребёнка никто не видел.

Полиция объявила мальчика в розыск. Приметы Димы: рост около 120 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы светло-русые. Выходя из дома, мальчик был одет в голубые шорты и такую же футболку с надписью «Sochi». Обуви на мальчике не было.

Всех, кто видел ребёнка или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 02, 102 или 8 800 700 54 52.