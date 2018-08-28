Ещё
Под Красноярском два мальчика задохнулись в старом холодильнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Красноярском два мальчика задохнулись в старом холодильнике 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Смертельная игра в прятки: два двоюродных брата трех и четырех лет задохнулись в старом холодильнике. Они забрались в неработающий холодильник «Мир», стоявший во дворе частного дома. Дверь герметично захлопнулась. Открыть ее изнутри невозможно из-за конструктивных особенностей замка.
Хозяйка дома начала поиски сына и гостившего у нее племянника около 20 часов, сообщает РИА Новости. Почти сразу она вызвала полицию. Вызванный на место участковый сразу обратил внимание на холодильник, где и обнаружил тела двух задохнувшихся малышей. Дети не смогли выбраться из холодильного шкафа и задохнулись.
В Следственном комитете России по Красноярскому краю уточнили, что трагедия произошла в Мотыгинском районе. Все обстоятельства и возможные причастные к гибели детей устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям").
29 мая 2018 года в Кемеровской области неделю искали пропавшую девочку. Были осмотрены шахты, лес, жилые и заброшенные дома. Администрация Кемеровской области объявила вознаграждение в один миллион рублей тем, кто хотя бы сообщит информацию о местонахождении девочки. Но найти ее живой не удалось. Тело 7-летней девочки было обнаружено в заброшенном холодильнике во дворе дома. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь.
Вести.Ru: последние новости
Бототерапия XXI века: как 30 дней в компании с роботом могут помочь детям с аутизмом Объявления детским почерком: волгоградский школьник спас свою маму, найдя для нее редкое лекарство Андрей Федорцов рассказал, как в войну его бабушку с детьми спас "фриц"
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток9
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение