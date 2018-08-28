Под Красноярском два мальчика задохнулись в старом холодильнике

Смертельная игра в прятки: два двоюродных брата трех и четырех лет задохнулись в старом холодильнике. Они забрались в неработающий холодильник «Мир», стоявший во дворе частного дома. Дверь герметично захлопнулась. Открыть ее изнутри невозможно из-за конструктивных особенностей замка.

Хозяйка дома начала поиски сына и гостившего у нее племянника около 20 часов, сообщает РИА Новости . Почти сразу она вызвала полицию. Вызванный на место участковый сразу обратил внимание на холодильник, где и обнаружил тела двух задохнувшихся малышей. Дети не смогли выбраться из холодильного шкафа и задохнулись.

Следственном комитете России по Красноярскому краю уточнили, что трагедия произошла в Мотыгинском районе. Все обстоятельства и возможные причастные к гибели детей устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям").

29 мая 2018 года в Кемеровской области неделю искали пропавшую девочку. Были осмотрены шахты, лес, жилые и заброшенные дома. Администрация Кемеровской области объявила вознаграждение в один миллион рублей тем, кто хотя бы сообщит информацию о местонахождении девочки. Но найти ее живой не удалось. Тело 7-летней девочки было обнаружено в заброшенном холодильнике во дворе дома. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь.