В Красноярском крае двое детей погибли, спрятавшись в сломанном холодильнике

КРАСНОЯРСК, 28 августа. / ТАСС /. Два ребенка погибли от удушья в Мотыгинском районе Красноярского края, забравшись во время игры в сломанный холодильник. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ

"В Красноярском крае по факту смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, 27 августа два двоюродных брата в возрасте 3 и 4 лет играли во дворе частного дома, принадлежащего родителям одного из детей. «В какой-то момент дети залезли в неработающий холодильник „Мир“, стоящий в хозяйственной постройке, и захлопнули дверь изнутри. При этом замок данного холодильника не имеет конструктивной возможности открытия изнутри, в связи с чем малыши не смогли выбраться и задохнулись», — уточняется в сообщении.

Около 20:00 (15:00 мск) мать одного из детей стала их искать и после безрезультатных поисков вызвала участкового, который и обнаружил тела мальчиков в холодильнике. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии и лица, причастные к гибели детей.