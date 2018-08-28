Барановская потерпела фиаско

Модный макияж телеведущей раскритиковали в пух и прах. По мнению поклонников, многодетной матери стоит быть осторожней с экспериментами.

Юлия Барановская недавно вернулась из отпуска: вместе с детьми телеведущая побывала в круизе — они путешествовали вокруг Багамских островов. Каникулы закончились за неделю до 1 сентября — все трое детей Барановской и Аршавина пойдут в школу. Кроме того, у Юлии начался съемочный пул программ «Модный приговор», где она выступает экспертом. Барановская нее раз рассказывала, что любит модные обновки и эксперименты с макияжем. В жизни теледива предпочитает самый лёгкий мейк, но когда речь идёт о фотосессии, она с удовольствием примеряет новые образы. Барановская поделилась свежими кадрами: знакомая визажистка «поколдовала» над её лицом. Акцент в макияже сделан на глаза и контурирование. Подписчики Юлии восприняли модный образ неоднозначно. «Губы ужасные, извините. И зачем вы их всё время выпячиваете?!», «Это провал настоящий. Сразу мужские черты лица бросаются в глаза!», «Не ваш образ. Вам нужно что-то нежное, а из вас стерву лепят всё время!» — написали фолловеры. Разумеется, нашлись и те, кто уверенно заявил: Барановская никак не отойдёт от развода с Аршавиным, вот и пытается привлечёт к себе внимание.

В то время, как телеведущая не раз заявляла: Андрей Аршавин давно остался в прошлом. Футболист уже пять лет не общается с родными детьми, но исправно выплачивает алименты. Телеведущая не пытается достучаться до отца своих детей, считая, что, повзрослев, сыновья и дочь сами всё поймут. Также Барановская заверила в недавнем интервью, что за последнее время её четыре раза звали замуж, но она неизменно отвечала отказом. Ответственный мужчина, которого она готова познакомиться со своими детьми, пока так и не появился в её жизни.