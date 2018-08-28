Перелет с ребенком длиною в сутки

У семей с детьми, особенно первыми, которые собираются в отпуск, часто возникает вопрос: как подготовиться к авиаперелету? После рождения сына я имела счастье полетать уже 10 раз. Первый раз нам было всего 3 месяца, и последний — уже 15. Летели целые сутки. Об этом перелете и расскажу. Я очень ждала этот отпуск — за год в Мьянме я лишь пару раз выехала из страны, и то в Азию, а хотелось показать ребенку нормальную детскую площадку и песочницу и погулять спокойно в европейском парке. Уж не знаю, о чем я думала, но путешествие домой я запланировала аж на 3 перелета: 2 — по 5 часов, и финальный Москва — Питер. В итоге 23 часа на все про все. А летела я с ребенком, к слову, одна.

Первый перелет

Ошалели мы еще в самом начале. Первый рейс был ночным, и я надеялась, что ребенок будет сладко спать, но не получилось — на взлете дочь начала истошно вопить и выворачиваться из рук, и так продолжалось все время набора высоты — минут 40. Я была близка к тому, чтобы в панике начать вопить «есть ли на борту врач?!», но как только самолет наконец достиг нужного уровня, ребенок замолк, и я смогла перевести дух.

Я надеялась, что на нас, спящих, не обратят внимания стюардессы и не будут докучать традиционной трапезой — не тут-то было. Будьте к этому готовы. На борту самолета, как в армии: война войной, а обед по расписанию.

Самолет вылетал по местному времени в 3 утра, и я предполагала, что экипаж сразу же выключит свет и не будет докучать пассажирам своими услугами. Однако я ошиблась — свет сделали только ярче, и ребенок отказывался понимать, что происходит, тем более засыпать. Спустя еще примерно час я нашла свободный ряд из 4 кресел, на котором нам удалось пристроиться и постараться поспать оставшиеся 3 часа. Получилось что-то среднее: ребенок спал, а я дремала и следила, чтобы он не свалился. Все это время я надеялась, что на нас, спящих, не обратят внимания стюардессы и не будут докучать традиционной трапезой — не тут-то было. Будьте к этому готовы. На борту самолета, как в армии: война войной, а обед по расписанию.

Пересадка в Дубае

Первая пересадка у нас была в Дубае, где я смогла воспользоваться бесплатной коляской «Макларен». Вещь, конечно, удобная и даже раскладывается по горизонтали, но не все так просто. Во-первых, до стойки с колясками еще нужно дойти. Задача, прямо скажем, нетривиальная: расположены они совсем не на выходе из самолета и их нужно еще поискать. Во-вторых, из 5 колясок на стойке нормально функционировала только одна. И то у нее был слишком сильно затянут боковой ремень, который был намертво закреплен в замке — это доставляло немалый дискомфорт при попытке достать ребенка из коляски. Но пришлось смириться и с таким вариантом, потому что пока я пыталась раскрыть остальные 4 коляски, мой ребенок пошел самостоятельно разбираться с системой досмотра, и мне пришлось срочно оттаскивать его от сканера.

Пересадка в Эмиратах длилась 4 часа, за это время мое чадо успело достать всех десятерых детей Африки, пока наконец не уснуло в своей коляске. Я же решила воспользоваться моментом в корыстных целях и отправилась на шопинг в Duty Free.

Аэропорт Дубая огромен — это крупный транспортный хаб, где постоянно очень много народа. Исходя из того, что летела я с чемоданом, сумкой, «кенгурушкой» и ребенком в придачу, решила захватить Priority pass, чтобы как «белый человек» пользоваться услугами бизнес-залов. В реальности же оказалось, что половину одного из залов в Дубае занимало африканское семейство (мама, папа и 10 детей разных возрастов, в очень забавной одежде, словно они только что сбежали с какого-нибудь представления), к которому мой ребенок все 2 часа выказывал огромный интерес. Что само по себе было очень кстати, т. к. белому ребенку в закрытом зале среди черных детишек было чрезвычайно сложно потеряться. Пересадка в Эмиратах длилась 4 часа, за это время мое чадо успело достать всех десятерых детей Африки, пока наконец не уснуло в своей коляске. Я же решила воспользоваться моментом в корыстных целях и отправилась на шопинг в Duty Free. Мне кажется, это было забавное зрелище: девушка с коляской, чемоданчиком и большой сумкой на плече бредет вдоль полок и стендов магазина еще и с корзинкой для покупок. Да-да, я дорвалась до цивилизации с ее изобилием и не смогла удержаться от покупок, о чем чуть позже пожалела — ведь мне пришлось все пакеты тащить на себе в самолет.

Второй перелет

Вторая часть перелета (опять длиной в 5 часов) началась гораздо лучше: ребенок ни разу не пикнул во время взлета, явно не собирался спать и выглядел достаточно довольным. За перелет мы успели дважды поесть, несколько раз наведаться в зону бизнес-класса, много раз обойти самолет от головы до хвоста и выпросить несколько перекусов у китайцев рядом. Ближе к концу полета мне пришлось посадить его в «кенгуру», чтобы хоть как-то успокоить и отдохнуть самой. В итоге последний час мы оба проспали.

Пересадка в Москве

В Москве меня на выходе ждал брат, и он очень удивился, когда увидел нас: я с ребенком в «кенгуру» толкала тележку, на которой стояли огромная сумка с коляской, большой чемодан, маленький чемодан и сумка с мелочевкой. Впереди нас ждали еще 4 часа ожидания рейса и финальный час до дома.

Третий перелет

Последний перелет был очень короткий, но уже ничего не работало — ни 5 свежих игрушек, ни попытки прогулок по салону — мы оба устали и очень хотели отдохнуть. Повезло, что в самолете были в основном командировочные, стойкие к детскому ору мужчины, так что проблем со взаимопониманием в салоне у нас не возникло. А то знаете, часто девушки (без детей) весьма негативно относятся к пассажирам с детьми на борту (от парней пока ни разу не слышала подобных жалоб).

Опыт был очень полезный, хотя и затратный — в вечер прилета я без сил рухнула в кровать и проспала всю ночь, даже не вставая к ребенку. И мне даже кажется — я заснула раньше него.

Конечно, я категорически против того, что родители не обращают внимания на поведение своего ребенка. Если он пинает переднее кресло, донимает пассажиров или орет как резаный без причины, оставлять такие действия без реакции со стороны родителей нельзя. Но и окружающие, считаю, в подобных случаях должны отнестись с пониманием.

Бесценный опыт

Сейчас, спустя почти месяц после этого эпичного перелета, я уже спокойно и с юмором вспоминаю его. Опыт был очень полезный, хотя и затратный — в вечер прилета я без сил рухнула в кровать и проспала всю ночь, даже не вставая к ребенку. И мне даже кажется — я заснула раньше него. Тем не менее нам светит такой же перелет обратно (если честно, то даже два), и я пока не представляю, как подготовиться к нему. В нашем случае малыш слишком шустрый, и ему гораздо интереснее бегать и изучать все вокруг, чем сидеть с нами и играть в принесенные игрушки или рассматривать книжки. Итак, что же я вынесла из этого длительного перелета с ребенком:

Лететь нужно как минимум втроем, а вообще, чем больше — тем лучше.

Выбрать рейсы, выпадающие на время сна ребенка, либо перед вылетом хорошенько утомить его активной прогулкой и играми.

Зарегистрироваться заранее на рейсы и упаковать багаж так, чтобы не пришлось ничего перекладывать, потому что далеко не везде пассажиры готовы пропустить семьи с маленькими детьми вперед.

Выбрать место не в первом ряду для пассажиров с детьми, либо позже найти себе свободные два-три места, где вы сможете уложить ребенка, если он заснет (актуально для детей от 1 года или весом более 10 кг — смысла в люльке уже нет, зато есть некомфортные зафиксированные подлокотники).

Приобрести компактную коляску, которую можно взять на борт, либо рюкзак для переноски, особенно в случае пересадки.

Заранее продумать способ ожидания в аэропорту пересадки, особенно если ребенок активный — часто дети видят что-то новое и моментально бегут туда, совсем не думая, что родитель вынужден бежать следом.

Взять минимум (!) ручной клади, даже если все предполагается для ребенка, но обязательно включить туда еду, воду, запасную и теплую одежду, пакет для мусора, подгузники при необходимости. Оптимально уместить все в рюкзак либо чемоданчик, если летите с кем-то еще.

Взять с собой новые книжки/небольшие игрушки, но не сильно надеяться на них (у нас было их пять штук, но зашла только одна — телефон, пока мы его не потеряли где-то в Домодедово).

Быть готовым предложить ребенку в качестве игрушки все возможное в доступном радиусе — для нас хорошим решением стали пульт мультимедийного управления и экран.

Запастись терпением и пониманием.

Если у вас также есть еще советы, как правильно организовать подобный длительный перелет с ребенком от года до двух, комментируйте, не стесняйтесь.