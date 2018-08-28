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Дети задохнулись в старом холодильнике в Красноярском крае
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Дети задохнулись в старом холодильнике в Красноярском крае 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Мотыгинском районе Красноярского края двое маленьких детей погибли во время игры, задохнувшись в холодильнике. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК.
«По предварительной версии, трехлетний мальчик находился гостях у своей тети и играл во дворе частного домовладения со своим четырехлетним двоюродным братом. В какой-то момент дети залезли в неработающий холодильник «Мир», стоящий в хозяйственной постройке, и захлопнули дверь изнутри», — рассказали в ведомстве.
Выбраться самостоятельно дети не смогли из-за того, что конструкция не предусматривает открытия изнутри. В результате малыши задохнулись внутри камеры.
Отсутствие детей их тетя заметила только около восьми часов вечера и стала их искать. После безуспешных поисков она вызвала участкового. Он-то и обратил внимание на холодильник, где обнаружили тела.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям». Ведется расследование, по результатам которого будет принято дальнейшее решение.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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