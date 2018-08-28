Директор воронежского магазина не смогла обжаловать наказание за пощёчину школьнице 

Она выплатит 75 тыс. рублей семье девочки, которую несправедливо обвинили в краже. Воронежский облсуд оставил в силе решение о выплате компенсации семье девочке, которая пострадала от директора магазина «Магнит». Как сообщили в прокуратуре Воронежской области во вторник, 28 августа, наказание пыталась обжаловать ответчик, вероятно, посчитав 75 тыс. рублей большой суммой. Деньги сотрудницу «Магнита» Татьяну Тулаеву обязали выплатить за пощёчину 13-летней девочке, которую та посчитала «воровкой». Конфликт, который стал поводом для обращения в суд, случился в июле 2017 года в супермаркете «Магнит» на улице МОПРа. Девочка купила соломку, но на выходе её остановила сотрудница павильона и обвинила в краже соломки. По словам девочки, директор ударила её по лицу той самой упаковкой соломки. Тут же подбежали продавцы и сообщили, что школьница заплатила за покупку. Как поясняла мама девочки, Татьяна Тулаева тут же предложила её дочери за шоколадку ничего не рассказывать маме. Когда же девочка пришла в магазин с родителями, предложила выпить чаю с тортиком и забыть инцидент.
Справедливости в этой дикой истории добивалась мама девочки Татьяна Калинина. — Она сказала, давайте уладим как-то этот вопрос. Может, как-то я могу это компенсировать. Хотите, меня ударьте по лицу этой же соломкой. Я ей ответила, что по-другому воспитана, и делать это не буду. Я боялась, что этот инцидент спровоцирует первый признак эпилепсии. Диагноза такового нет, но склонность была. У дочери были вспышки в голове, которых не должно быть — рассказала мама девочки Татьяна в интервью корреспонденту «Вести-Воронеж». Не поддавшись на уговоры, Татьяна Калинина заявила в полицию. Полицейским директор магазина объяснила свои действия тем, что у неё «просто день не выдался». Вину женщина признала лишь частично — уверяла полицию, что девочку не била, а лишь кричала на неё. Семья пострадавшей девочкиобратилась с иском в суд. Инцидент в магазине нанёс немалый вред психологическому состоянию ребёнка, говорила мама девочки. Суд с этим согласился и удовлетворил иск в полном объёме. Татьяну Тулаеву в марте 2018 года обязали компенсировать ребёнку моральный ущерб, но она обжаловала решение. Правда, безрезультатно. После апелляции в августе 2018 года оно вступило в законную силу. На то, чтобы добиться наказания рублём для женщины, оскорбившей дочь, Татьяне Калининой потребовалось больше года. Оксана Грибкова