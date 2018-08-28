Трем костромским детям назначили пенсию «по потере кормильца» при живых родителях

В Солигаличе многодетная мать благодаря помощи приставов смогла добиться признания своего бывшего мужа безвестно отсутствующим. Мужчина перестал платить ее детям алименты и накопил внушительные долги, сообщает управление ФССП по Костромской области.

Сначала мужчина платил алименты своим дочкам 11 и 15 лет и 12-летнему сыну, а потом неожиданно пропал. Он просто уехал из Солигалича, никого не предупредив.

Его долг превысил 500 тысяч рублей, дети остались без поддержки. Приставы объявили должника в розыск, но это не дало результата. Мать в это время собрала все документы, чтобы признать бывшего супруга безвестно отсутствующим, и подала их в суд. Таким образом, ее дети смогли претендовать на получение пенсии по потере кормильца.