Смертельная опасность: что делать, если ребенок подавился?

В Инстаграме «Саратов 24» после сообщения о смерти младенца в одной из поликлиник города, пользователи стали давать советы: как вести себя, если вдруг ребенок начал захлебываться или поперхнулся. Один из них — поднять вверх левую руку: «Вытянуть полностью и держать, пока не полегчает! В горле открывается какой-то дыхательный маленький путь, и человек даже сквозь забитое горло начинает дышать помаленьку. Проверено десятилетиями, и на детках новорожденных с роддома, когда молоком давились лично мной. Дай Бог всем здоровья!» «Да, всё правильно. С рождения помогает. Мои дети иногда сами ручку поднимают, если чувствуют, что поперхнулись», — поддержал автора еще один читатель. Однако заместитель главного врача городской станции «Скорой медицинской помощи» Юрий Резник людям без медицинского образования не рекомендует самостоятельно совершать подобные манипуляции и рассказал журналисту информационной службы «Саратов 24» как вести себя, если грудному ребенку что-то мешает дышать. Он напомнил, что необходимо постоянно следить за маленькими детьми. «Все критические состояния должны быть предугаданы. Профилактика всегда важнее. Во время кормления грудью, кормления из бутылочки или при купании в ванночке за ребенком нужно следить постоянно. Гораздо эффективнее будет предусмотреть все эти явления», — уверен врач. В первую очередь, специалист рассказал о том, что нужно всегда помнить об отверстии соски, если вскармливание происходит из бутылочки. Оно не должно быть слишком большим. За этим нужно следить, уточняет эксперт. «Если вдруг ребенок подавился и при этом кашляет, значит, его жизни ничего не угрожает. Нужно учитывать, что за один глоток в дыхательные пути попадет немного жидкости. Он начнет кашлять, тем самым освободится от лишнего. Это наиболее хороший признак», — отметил специалист.

Если же ребенок не может самостоятельно откашляться, и его дыханию что-то препятствует, необходимо как можно скорее вызвать бригаду врачей для квалифицированной помощи младенцу, уточнил Юрий Резник. Также эксперт рассказал о том, что важно правильно купать ребенка, чтобы он не захлебнулся водой. При купании все необходимые предметы должны находиться на расстоянии вытянутой руки, чтобы взрослому не нужно было отходить от младенца и не оставлять его одного. Также в ванную необходимо положить резиновый коврик, чтобы ребенок не скользил и не упал на спину. Нужно следить и за кранами с горячей водой, чтобы не допустить ожога. Если вдруг ребенок захлебнулся, нужно положить его на руку животом спинкой вверх, чтобы из легких вышла вся вода. Потом перевернуть и положить на предплечье. При этом, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, отмечает эксперт.