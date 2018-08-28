Шевеления плода

Точно помню, когда впервые почувствовала шевеление первого ребенка — 3 января 1997 года. Срок беременности — 15 недель. В консультации меня подняли на смех и сказали, что это скорее глисты, чем ребенок. Обиделась я страшно — это был малыш, и я до сих пор в этом уверена. Но с нашей грозной гинекологиней спорить было бесполезно. Всех, кто моложе 30, она считала малолетками и была к нам сурова и пристрастна. Правда, и спасла она несчетное количество беременностей и жизней. Но никаких утешений и душевностей на приеме не полагалось, полагалось смиренно выслушать нотацию и, глотая слезы, убраться восвояси, пока не засунули в стационар полежать на сохранении для профилактики. И все же шевеление в 15-16 недель — вполне реальное явление. Хоть и редкое. Что такое шевеление плода, когда начинается и как его не спутать с другими сигналами организма, мы и поговорим в статье.

Характер шевелений плода на протяжении беременности

Ошибочно полагать, что в первом триместре малыш в животе все время висит неподвижно. После 7-й недели он начинает двигаться. Будущий ребенок, как маленькая рыбка, передвигается в пределах амниотического пузыря, после 10 недель он уже может потрогать его стенки, появляется глотательный рефлекс. Но плод еще очень мал, и поэтому его передвижения мама пока не чувствует. К 17-18-й неделе плод начинает реагировать на яркий свет и громкие звуки. Ближе к 20-й неделе ребенок начинает активно и осмысленно двигать ручками и ножками, сжимать кулачки, трогать себя за личико, перебирать пуповину. С ростом малыша мама все больше чувствует его движения. К концу второго триместра шевеления может почувствовать и папа, приложив руку к маминому животу. В третьем триместре и перед родами, после 38 недель, активность заметно снижается. В последние месяцы ребенок находится в одном положении, обычно женщина чувствует толчки и пинки, изредка малыш поворачивается.

Когда женщина начинает чувствовать шевеления плода

Каждая женщина ощущает шевеления плода по-разному и в разное время. Это зависит в первую очередь от того, какая по счету беременность:

первобеременные могут ощутить шевеление на 20-й неделе, это немного позже, чем при повторных беременностях, поскольку матка менее чувствительна из-за своей плотности;

при повторной беременности шевеление может быть почувствовано на 18-й неделе;

при третьей и последующих — на 15-16-й неделе.

Когда мама почувствует шевеление, зависит еще от нескольких факторов:

срок беременности;

является ли женщина первородящей или повторнородящей;

комплекция мамы — полная или худенькая;

способ прикрепления плаценты (при прикреплении плаценты по передней стенке шевеления можно почувствовать позже);

время суток (чаще всего шевеления фиксируются вечером или ночью);

образ жизни;

индивидуальная чувствительность;

физическая активность мамы (при достаточно активном образе жизни можно не заметить первые шевеления).

На что похоже шевеление плода

Это правда, что первое шевеление легко спутать с метеоризмом или просто перистальтикой кишечника. И тем не менее, если прислушиваться к себе, знать реакции собственного тела, то можно безошибочно сказать — ребенок это шевелится или нет. Многие описывают первое шевеление как мягкое поглаживание изнутри, щекотание, толчок, пузырики от шампанского, будто рыбка хвостиком махнула, и даже «хомяк перекатывается». Как ни назови — это прекрасное и незабываемое ощущение, и нужно обязательно постараться, чтобы отделить его от физиологических процессов организма и запомнить.

Норма шевелений

Нормой считается 10-15 шевелений в час. Женщина может не ощущать шевеления 3-4 часа, поскольку в этот период малыш спит. Двигательная активность плода меняется на протяжении всей беременности. Так, к 20-й неделе количество суточных шевелений доходит до 200, в период 26-32-й недели — до 600, а после 32 недель активность заметно снижается, поскольку ребенок уже большой и ему уже не так просторно в мамином животе. На двигательную активность ребенка влияют различные факторы:

время суток (ночью активнее, чем днем);

питание (если женщина голодна, малыш может начать активно двигаться, выражая свое недовольство);

громкие звуки могут напугать малыша, он может или замереть, или, наоборот, начать активно двигаться;

стресс (реакция может быть такой же, как на громкий звук);

физическая активность женщины (ребенок чаще двигается, когда мама находится в состоянии покоя, а когда двигается, покачивающие движения тела матери убаюкивают малыша, и он спит или отдыхает);

тесная одежда, душное помещение, курение, как активное, так и пассивное, могут привести к гипоксии плода и сказаться на его движениях;

когда женщина долго находится в неудобной позе (ребенок может выразить свое неудовольствие активным движением).

Методы подсчета шевелений

Шевеление — это показатель здоровья и нормального внутриутробного развития плода. По активности или, наоборот, по отсутствию шевелений можно сделать вывод о наличии, например, гипоксии, много— или маловодии и т.д. Существует несколько методов для подсчета шевелений:

Метод Пирсона. Наблюдение проводится с 9 утра до 9 вечера при максимальном ограничении физической нагрузки. Женщине выдается таблица, в которую нужно заносить все шевеления плода, кроме икоты, — толчки, перевороты, пинки и т. д. Вносится время 1-го и 10-го шевеления. Если между ними прошло немного меньше 20 минут — это признак нормальной активности, если чуть больше 30 минут — тоже ничего страшного. Если же активность не наблюдалась больше часа, нужно спровоцировать ребенка на шевеление и начать подсчет снова. Также есть подсчет по этому методу, при котором в таблицу заносится время каждого 10-го движения. Он используется с 28-й недели беременности.

Метод Кардиффа. Как и метод Пирсона, основан на подсчете времени каждого 10-го шевеления в 12-часовой период. Но начать подсчеты можно в любое время. Активность малыша должна составлять не меньше 10 шевелений в час. Если активность ниже — нужно срочно обратиться к врачу.

Метод Садовски. Наблюдение проводится в период с 19 до 23 часов, после обязательного приема пищи. При этом женщина должна лежать только на правом боку. Шевелений должно быть больше, чем 4 за час, и не меньше 10 за два часа. В противном случае нужно как можно скорее обратиться к врачу.

В женских консультациях сейчас активно используют специальный аппарат для проведения КТГ — кардиотокографического исследования плода. К передней стенке живота присоединяется датчик, который считывает сердцебиение плода, одновременно с работой датчика беременная при каждом шевелении плода нажимает на специальную кнопку, фиксируя каждое шевеление. Время процедуры — около 30 минут. Это исследование позволяет вовремя определить угрозу гипоксии и других проблем развития плода. Если при КТГ выявлены проблемы, назначается УЗИ с допплерометрией — это исследование позволяет определить состояние кровотока сосудов плаценты и пуповины. Все эти процедуры позволяют быстро и достоверно оценить состояние плода, определить, есть ли угроза его здоровью и развитию.

Что должно насторожить

Как уже упоминалось, активность ребенка говорит о его развитии и здоровье. Если активность низкая или чересчур сильная — это может свидетельствовать о таких нарушениях, как гипоксия. Внимание! Если ребенок мало шевелится или же в течение 6 часов полностью отсутствует активность плода — немедленно обратитесь в больницу! Также должно насторожить изменение характера движений: при нормальном течении беременности они плавные и ритмичные, если движения малыша стали резкими — это повод обратиться к врачу. Бурное шевеление, сопровождающееся болью, может свидетельствовать о следующих состояниях:

угроза преждевременных родов (частые и бурные шевеления из-за повышенного тонуса матки);

острая и хроническая гипоксия (шевеления становятся вялыми и редкими);

многоводие (активность ощущается слабо);

маловодие (ребенку тесно и он буквально бьется в животе);

разрыв рубца от предыдущего кесарева сечения (при активных шевелениях ребенка ощущается боль в районе рубца);

диафрагмальная грыжа (боль при шевелениях чувствуется под грудиной);

цистит (болезненные ощущения внизу живота при активных движениях плода).

В любом случае все неприятные ощущения нужно обсудить с вашим врачом.

Шевеления во время родов

Отдельно нужно сказать о шевелениях плода в период родовой деятельности. Ребенок должен шевелиться во время родовой деятельности. В это время происходит сокращение матки, и роженица, как правило, не может распознать шевеления ребенка. Но ребенок шевелится — он испытывает шок от того, что привычная среда выталкивает его, и отталкивается ножками от передней стенки матки. Особенно хорошо чувствуются движения малыша в первой фазе родовой деятельности. В период схваток и потуг ребенок делает шесть основных движений:

сползание;

сгибание;

вращение внутрь;

разгибание;

разворот наружу;

выталкивание.

Во второй фазе сложнее сказать, двигается он или нет, но совершенно точно то, что он давит головкой в дно матки, при этом женщина может чувствовать рези внизу живота. Чтобы отслеживать состояние ребенка в процессе родов, подключается специальный аппарат, который считывает сердцебиение малыша. О любом дискомфорте сразу сообщайте врачу! В заключение хочется сказать: ваш малыш шевелится, живет своей особой жизнью пузожителя — наслаждайтесь этим временем вашего полного единения, учитесь чувствовать своего маленького, радуйтесь своему состоянию.