Эдгард Запашный трогательно поздравил своего сына с днем рождения

Малышу Даниэлю исполнился год.

Директор Большого Московского государственного цирка известный дрессировщик Эдгард Запашный поделился с поклонниками своей радостью. Сегодня, 28 августа, у его сына Даниэля день рождения. Малышу исполнился год. Эдгард Запашный поделился забавным фото ребенка и посвятил мальчику трогательный пост в Instagram. И не забыл поблагодарить свою возлюбленную, которая подарила ему Даниэля.

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

28 Авг 2018 в 12:33 PDT Уже год, уже взрослый, уже прям совсем самостоятельный😊🥇😍Сынулька, с днем рождения тебя! Славулька, спасибо большое тебе💋,

— с нежностью написал звездный папа.

«С днем рождения, малыш Даниэль. Всего тебе самого лучшего, солнышко. Эдгард Вальтерович, счастья Вам и Вашему сыночку. Пусть все у вас в семье будет хорошо», «С днем рождения вашего сладкого карапуза! Здоровья крепкого! Радости и успеха по жизни!», «С днем рождения!🎂🎉🎉🎉 Расти на радость Папе и Маме!🙏🏼❤️», «Милейший мальчик!😍 Пусть будет счастлив!», «С днем рождения 🌸🌺🌼🌺🌸🌺🌼будь здоров и счастлив! Да, видно, подрос 🤗такой мальчишечка ❤️ну теперь глаз да глаз …», «Ура! С днем рождения! Море счастья малышу! 🎉🎉🎉🤩🤩🤩😻», — присоединились к поздравлениям поклонники Эдгарда Запашного в Instagram.

Кстати, поклонники артиста отметили, что малыш — точная копия звездного папы. Подписчики пришли к такому выводу, когда Эдгард Запашный показал веселое видео со своим сыном. В ролике маленький Даниэль прыгает на батуте вместе с папой. Ребенку нравится такое развлечение — малыш заливисто смеется и улыбается на видео.

Вот как то так 😊 #даниэльзапашный #эдгардзапашный #запашный#мойсын #малышуня #моясемья #мойдом #люблютебя #любовь#myson #mybabyboy #family @danielzapashny @yaroslavna_viktorovna

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

7 Авг 2018 в 12:42 PDT «На папу похож😊👍сладкий малыш какой😍ттт на вас, растите здоровыми крепкими и счастливыми🙏😊», «Как мило😊 Вы такие классные😁Футболка у Даниэля — зачет👍», «Ну папин, папин конечно. …ребенок чудо, очень хорошенький, дай Бог здоровья!🙏❤», «Класс! Счастливое детство в папиных объятиях, детям больше ничего и не нужно!😍😍😍😍», «Счастливый папа, счастливый сынок, как здорово смотреть на вас Эдгард Вальтерович и вашего сына», «Такие ролики смотришь и улыбка сразу расползается)). Даниэль просто генератор позитива для всех!)» — отметили поклонники цирковой семьи в Instagram.

Взял на работу себе ещё одного заместителя: будет создавать беспорядки там, где все в порядке ☝️😉😍 #даниэльзапашный #татьяназапашная #запашные#семья#династия#заместитель #мойсын #мойзам #надоработать #цирк#mymom #myson #circus #zapashny #бмгц #люблю#любовь

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

12 Июл 2018 в 8:00 PDT Отметим, что директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный многодетный отец. У него две дочери — Стефания (2011 года рождения) и Глория (2013 года рождения). Девочек ему родила фитнес-инструктор Ольга Денисова . В марте женщина родила сына, но уже от другого возлюбленного. С новой избранницей Ярославной Эдгард Запашный познакомился в 2013 году, и довольно скоро пара начала совместную жизнь. Мама Эдгарда выбором сына, судя по всему, довольна. «Она добрая, спокойная, не то что мы, шебутные. Сын с ней счастлив, мне большего не надо!», — поделилась Татьяна Запашная с прессой. В конце августа 2017 года Ярославна родила Эдгарду сына, которого они назвали Даниэлем.

Даниэль не смог нам сказать и решил показать ☝️🎈 #моясемья #моидети#мояжизнь #моялюбовь #стефаниязапашная #глориязапашная #даниэльзапашный #запашные #эдгардзапашный #zapashnybrotherscircus #zapashny #myfamily #mybabys #сестрызапашные #любовь #детицирка

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

29 Июл 2018 в 1:14 PDT Кстати, Эдгард Запашный только сегодня вернулся из Сочи, где отдыхал со своими дочками. Звездный отец показал поклонникам, как они весело проводят время. Эдгард Запашный признался, что прокатиться на всех каруселях и аттракционах он не смог. А вот у дочек задора хоть отбавляй.

Втроём и на полную катушку😉🔥 #сочипарк#моясемья#дочки#стефаниязапашная #глориязапашная #сестрызапашные #осд#mydaughters #zapashnybrotherscircus #zapashny #sochi

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

23 Авг 2018 в 5:41 PDT «Молодцы! Такие счастливые, загорелые и полны эмоций! Отдых удался! 👍🤸», «Все-таки самое прекрасное зрелище, когда папа проводит время с детьми. Я своего мужа в такие моменты начинаю любить еще сильнее. Вы прям папа для подражания всем другим отцам», «Чудесный папа! 👍», «Молодец! Такие красивые маленькие принцессы! Огромная папина любовь и нежность. Молодец, настоящий мужик! 😀😀😀», «Как же здорово гулять с папой, когда за руку, светит солнце и все можно)))) Счастливое детское время!❤», — порадовались за звездную семью подписчики в Instagram.

Фото: Instagram @zapashny.ru