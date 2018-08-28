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В Челябинской области врачи инвалид-колясочник родила двойню, несмотря на страшные прогнозы врачей
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В Челябинской области врачи инвалид-колясочник родила двойню, несмотря на страшные прогнозы врачей 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
35-летняя Любовь Калиниченко из Бакала уже почти двадцать лет прикована к инвалидному креслу: в юношестве получила травму, сорвавшись с высоты. Впрочем, проблемы со здоровьем не помешали Любе встретить любимого человека — 28-летнего Сергея, от которого недавно она родила двойню, девочек.
Когда врачи, наблюдавшие Любу, узнали о том что она в положении, то схватились за головы. «Это опасно для жизни, погибнете и вы, и дети», — переживали доктора и советовали сделать аборт. Но Любовь твердо стояла на своем: буду рожать.
— Врачи убеждали прервать беременность, говорили, что либо не выживем, либо дети родятся с патологиями. Но я даже не рассматривала этот вариант. Просто чувствовала, была уверена, что все будет хорошо, — поделилась с «Хорошими новостями» Любовь Калиниченко.
Трудностей, как и предупреждали, Люба пережила немало, хотя первые пять месяцев все шло как по маслу. Однако потом начались проблемы: беда с кишечником, плохие анализы, а на восьмом месяце — инфекционное воспаление. Из-за высокой температуры во время схваток, которые начались раньше срока, врачи срочно сделали кесарево сечение. Ее девочки — Евдокия и Виктория — появились на свет раньше времени, на 33 неделе (при относительной норме 37-42 неделях) слабенькими, но без серьезных патологий.
— Из-за преждевременного рождения мы сейчас находимся под наблюдением врачей. Но все в порядке, девочки развиваются, как все дети, никаких отклонений нет, — говорит Любовь.
Сейчас Вике и Дуне 3,5 месяца. Мама не нарадуется своим двойняшкам, ведь думала, что детей у нее никогда не будет, а теперь — двойное счастье.
Это дети от второго брака. С первым мужем Любе забеременить не получалась. Второй раз она вышла замуж в августе прошлого года и буквально спустя месяц после свадьбы узнала, что все-таки станет мамой.
— Я очень хотела родить ребенка. Все мои младшие сестры, даже которые сильно младше — на десять лет — и те двоих имеют. А мне 35. Настолько перестала ждать, что, когда появились признаки беременности, долго не делала тест, не верила, что возможно, — говорит Любовь.
Трехмесячные двойняшки улыбаются и агукают, глядя на свою отважную маму, а Любовь сияет от счастья: риск был велик, но она решила рискнуть.
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Женский форум
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