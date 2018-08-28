Певица Натали показала своего восьмилетнего красавца-сына

На днях звездная семья отпраздновала день рождения среднего ребенка.

Известная российская исполнительница Натали порадовала поклонников фото своего сына Анатолия. Звездная мама показала фото с дня рождения ребенка. Натали призналась, за что благодарна своему восьмилетнему сыну. Подписчики в свою очередь отметили, что у певицы растет очень красивый мальчик.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

28 Авг 2018 в 1:53 PDT А сынок-то вырос! Отметил 8-летие 23 августа! Анатолий! Толя Рудин! Как он сказал, скелетик-восьмилетик!😂Люблю его, воспитываю, оберегаю, желаю счастливого учебного года, благодарю его за помощь мне с младшим… и за его нежность…💖💖💖💖💋💋💋💋🌞🌞🌞🌞,

— трогательно подписала фото сына Натали.

«Красивый сынок у вас, Наташа!», «Какой симпатюля))) на маму похож 🌸🌺👦», «Сын — копия мамы 😊С днем рождения 😊», «С днем рождения сыночка! какой красавец, весь в маму! счастья вам!🎂🎈🎁», «На мамочку-то как похож!Та же нежная улыбка. Поздравляю!», «Какой красивый мальчик», «Ну просто ангельские глаза! Чудесный мальчик! С прошедшим днем рождения!», «Какой красивый мальчишка 👍», — не смогли сдержать эмоций поклонники звездной мамы.

Напомним, что Натали и ее муж Александр живут в браке с 1991 года. До рождения третьего ребенка она воспитывала двоих детей — сыновей Арсения (родился в 2001 году) и Анатолия (родился в 2010 году). Натали стала мамой в третий раз 7 апреля 2017 года. Малыша назвали Евгением. Анатолий, действительно часто помогает маме заботиться о младшем брате. А вот старший Арсений уже чаще занят своими собственными делами и проблемами.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

26 Дек 2017 в 8:29 PST Кстати, ранее Натали хвасталась тем, как ее младший сын Женя впервые самостоятельно забрался на стул. Тогда Анатолий тоже был рядом и присматривал, чтобы братик случайно не упал. И в песочнице мальчишки играют вместе.

А недавно певица Натали рассказала и показала, как отучает младшего сына от соски.

После детской дискотеки — цирковое представление. 👏Я тоже «фокусничаю»😂, прячу пустуньку (соску), а Женька протестует. 😂Но спит уже без нее, 😉

— рассказала звездная мама.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)

8 Авг 2018 в 11:00 PDT Фото: Instagram @natali_star74