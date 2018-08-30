Приезжую с Украины задержали после оставления грудного ребенка на детской площадке в Зеленограде

Полиция задержала девушку, оставившую своего грудного ребенка на детской площадке в Зеленограде. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 27 августа на детской площадке за корп. 1428 Зеленограда была обнаружена детская коляска с грудным мальчиком, родившимся около 10 дней назад. Малыш был здоров, телесных повреждений не имел, в коляске находились детские вещи и питание. Наряд «скорой помощи» отвез ребенка в больницу.

«Вечером 29 августа в общежитии в пос. Чашниково Солнечногорского района сотрудники полиции задержали 28-летнюю приезжую с Украины, не имеющую в России определенного места жительства. По предварительной информации, она является матерью найденного ребенка. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства», — сказал источник.