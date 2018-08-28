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Названы самые популярные имена для новорожденных в мире
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Названы самые популярные имена для новорожденных в мире 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Выяснилось, что большинство родителей называют детей в соответствии со своим вероисповеданием.
Исследователи узнали, что в США мальчиков чаще всего зовут Джеймс, а девочек — Мэри. Немного реже встречаются такие имена как Майкл, Роберт, Джон и Уильм, Линда, Дженнифер, Патрисия и Элизабет.
В Англии самым популярным именем является Уильям. Затем идут Джеймс, Джордж, Чарльз, Томас и Мохамед. Девочек чаще всего называют Сара и Элизабет.
Китайские родители предпочитают такие мужские и женские имена: Лю, Ли, Вэй, Чен и Фань, Мэй, Ксуэнг, Ли, Мень.
В Индии самые часто встречающиеся мужские имена: Мухамед, Атхарв, Аарав, Реяндж. Женские — Шри, Шанайя, Адъя и Фатима, сообщает канал «Мир инфографики».
Кстати, ранее эксперты рассказали, почему российские родители дают детям необычные имена (далее…)
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