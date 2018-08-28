Ещё
В Кургане 24 ребенка могут не пойти в школу из-за бедности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы

В Кургане 24 ребенка могут не пойти в школу из-за бедности 

Уральский меридиан 50 минут назад
Фото: Уральский меридиан
По информации Курганского центра социальной помощи семье и детям, сегодня 140 детей остро нуждаются в социальной помощи. Более 20 семей не могут самостоятельно собрать ребенка в школу: купить канцелярию, школьную форму, ранец и прочее. Из-за несостоятельности родителей 24 ребенка могут совсем не преступить к занятиям, из них 22 — первоклассники.
Стоит отметить, что на учете в Центре сегодня состоит 2683 семей, в которых воспитывается 4834 ребенка, и, примерно, половине нужна помощь. В период подготовки к школе особенно востребована обувь и ранцы. Не лишними будут школьно-письменные принадлежности — тетради, краски, альбомы, ручки и прочее. Вещи и канцелярию можно передать на одну из площадок Центра социальной помощи семье и детям: ул. Гоголя, 19, ул. Ленина, 48, ул. Алексеева, 4.
Уральский меридиан: последние новости
Трехлетнюю челябинку нашли брошенной на вокзале в Молдове В Югре считают, что дети важнее цветов и всего остального Одумался: тоболяк вернул своих детей после исправительных работ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток9
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение