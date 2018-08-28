В Кургане 24 ребенка могут не пойти в школу из-за бедности

По информации Курганского центра социальной помощи семье и детям, сегодня 140 детей остро нуждаются в социальной помощи. Более 20 семей не могут самостоятельно собрать ребенка в школу: купить канцелярию, школьную форму, ранец и прочее. Из-за несостоятельности родителей 24 ребенка могут совсем не преступить к занятиям, из них 22 — первоклассники.

Стоит отметить, что на учете в Центре сегодня состоит 2683 семей, в которых воспитывается 4834 ребенка, и, примерно, половине нужна помощь. В период подготовки к школе особенно востребована обувь и ранцы. Не лишними будут школьно-письменные принадлежности — тетради, краски, альбомы, ручки и прочее. Вещи и канцелярию можно передать на одну из площадок Центра социальной помощи семье и детям: ул. Гоголя, 19, ул. Ленина, 48, ул. Алексеева, 4.