Звезды, забеременевшие с помощью ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение помогло стать матерями миллионам женщин. В том числе и очень знаменитым

Далеко не все звезды, которым удалось забеременеть таким способом, рассказывают об этом. Но есть и такие, кто не скрывает от публики интимные подробности.

Телеведущая Елена Борщева стала мамой во второй раз в 2015 году. Она сама призналась журналистам, что прибегла к ЭКО. До этого целых четыре года у нее не получалось забеременеть. Позже Елена даже решилась организовать курсы «Могу стать мамой». «Мы начали планировать второго ребенка, когда дочери Марте было три года. Но… не получилось. И не получалось долго. Мы консультировались с врачами, проходили лечение, но нужного результата так и не было. Поэтому мы с мужем решились на ЭКО», — рассказала Елена.

Актер Евгений Дятлов публично признался в том, что их семья прибегала к ЭКО. Еще в 2007 году он и его жена, актриса Юлия Джербинова, обратились к медикам. До этого они много лет не могли зачать ребенка. «Среди наших знакомых не было никого, кто уже прошел бы через ЭКО. А посоветовали попробовать врачи. Когда я уже пролечилась от всего, от чего только можно, они рассказали, что есть еще и такой способ», — рассказала Юлия. Правда, первая попытка была неудачной. И тогда, вспоминает Юлия, у нее опустились руки. Зато когда стало известно, что она беременна, жизнь будто заиграла новыми красками. «Я даже помню этот момент: я ехала по Невскому в машине, а перед этим сдала анализы. И мне звонит врач и сообщает, что на этот раз все получилось! Я испытала такое счастье, как будто уже родила. Я сразу же позвонила Жене, но он не отвечал, потому что работал… А когда взял трубку, переспросил несколько раз: 'Это точно?»

Певица и актриса пыталась зачать ребенка немалое количество раз. Об этом она, не стесняясь, рассказывала журналистам. Ее муж даже предлагал прибегнуть к помощи суррогатной матери. Но Дженнифер решила, что все-таки справится сама, и прибегла к ЭКО. «Всю свою жизнь я посвятила карьере и работе. Пришло время подумать о себе и о создании семьи. Ребенок будет для меня большим благословением!» — заявила она перед тем, как обратиться к врачам. После нескольких неудачных попыток ЭКО певица наконец родила дочь Эммелину и сына Максимилиано от своего супруга Марка Энтони.

Актриса родила своих детей, Финнеуса Уолтера и Хезел Патрисию, когда ей было 37 лет. Беременность у актрисы была непростой, но она справилась. Позже голливудская звезда вновь прибегла к ЭКО и родила сына Генри Дэниела. Ради своих наследников она даже прервала на несколько лет кинокарьеру.

Мэрайя Кэрри

После нескольких неудачных попыток забеременеть врачи также не давали певице шансов стать мамой. Именно поэтому она обратилась в центр репродуктивной медицины. На тот момент певице было уже сорок лет — возраст, когда обычно женщины уже не в состоянии родить первенца. Тем не менее Мэрайя не только забеременела, но и родила в 2011 году двойняшек: мальчика Морокена Скотта и девочку Монро (названную в честь Мэрилин).