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Анастасия Шубская призналась, что не платила за роды в США
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Анастасия Шубская призналась, что не платила за роды в США 

Letidor.ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: Letidor.ru
И поблагодарила своего врача-акушера.
Недавно, 18 августа, хоккеист Александр Овечкин и его 24-летняя супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями. У них появился на свет сын, которому было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Теперь, когда семья уже вернулась домой из роддома, Анастасия решила написать целый пост с благодарностью своему врачу-акушеру.
Марьяна Бубучя — человек от которого исходит такая энергетика, позитив и тепло, рядом с ней чувствуешь такое спокойствие, что во время родов я абсолютно не испытала не волнения ни страха! После таких родов хочется рожать и рожать,
— написала новоиспеченная мама.
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
28 Авг 2018 в 3:29 PDT  Однако интереснее оказалось другое заявление Анастасии. Выяснилось, что дочь Веры Глаголевой не потратила астрономических сумм на роды в США, Более того — она стала мамой совершенно бесплатно. Все расходы покрыла медицинская страховка, которая обязательна для всех граждан США и ее легальных резидентов. А учитывая, что Александр Овечкин играет в американском хоккейном клубе и живет вместе с Анастасией, у них точно должны быть документы на законное и долгое пребывание в этой стране.
Хочу сказать сразу, для тех, кто читая этот пост подумал: «Ну вот, реклама, а им за это бесплатные роды и т.д.» У меня в любом случае бесплатные роды, по страховке. 😉 Поэтому этот пост был написан от души и от сердца!
— добавила в конце поста Анастасия Шубская.
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
18 Авг 2018 в 9:18 PDT  Напомним, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
11 Апр 2018 в 6:42 PDT  Вскоре поклонники начали подозревать, что Анастасия беременна. Пара долго хранила секрет, не желая привлекать излишнего внимания к Александру Овечкину в дни, когда ему необходимо было сосредоточиться на хоккее. А после того как Александр выиграл в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф, Анастасия рассказала о грядущем пополнении в семье. А поскольку по работе мужу приходится часто быть в Америке, контракт на роды девушка заключила в США.
Фото: Instagram @nastyashubskaya
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