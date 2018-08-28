Жена Овечкина рожала бесплатно

Молодая мама поделилась уникальными подробностями родов.

Супруга Александра Овечкина вовсю окуналась в материнские хлопоты. Дочь Веры Глаголевой подарила хоккеисту сына меньше двух недель назад. Его назвали Сергеем в честь погибшего брата спортсмена. Нянчиться с малышом семье сейчас помогает родная сестра Анастасии Мария. Молодые родители приняли решение, что пока не будут нанимать няню. До девятого месяца беременности Шубская вела активный образ жизни. За месяц до родов они с мужем прилетели в Москву — Александра Овечкина чествовали как обладателя Кубка Стэнли. Поклонники могли сфотографироваться и с трофеем, и с его обладателем. Затем супруги вернулись в Майями, где на свет и появился их первенец. К удивлению многих, жена хоккеиста не испугалась многочасового трансатлантического перелёта. К тому же её любимый врач разрешила её полёт.

Сейчас Анастасия Шубская поделилась трогательным постом в адрес акушера-гинеколога, которая наблюдала её всю беременность и принимала роды. Благодаря врача, Шубская поделилась уникальными подробностями родов. Оказывается, семье они не стоили ровным счётом ничего. «После таких родов хочется рожать и рожать! Я безумно счастлива, что узнала о Вас! Спасибо вам за ваш профессионализм! Вы-гениальна, это факт! Не буду расписывать все Ваши сертификаты и тд, боюсь просто здесь не поместятся! P. S. Хочу сказать сразу для тех, кто, читая этот пост, подумал: „Ну вот, реклама, а им за это бесплатные роды и т. д. “ У меня в любом случае бесплатные роды, по страховке! Поэтому этот пост был написан от души и от сердца!» — написала молодая мама.

Супруги также заверили поклонников, что обязательно покажут лицо малыша, но только после крестин.