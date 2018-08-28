Мать уронила младенца из окна

Мать выронила свою 8 -месячную дочь из окна, показывая ей птичек на улице. Инцидент произошёл в московской больнице.

Женщина 1986 года рождения находилась в палате, расположенной на втором этаже медицинского учреждения. Она поставила своего ребёнка ногами на подоконник и придерживала его за талию, чтобы девочка могла посмотреть на птичек. В какой-то момент младенец облокотился на москитную сетку, которая упала под его весом, пишет Nation News. Мать успела схватить ребёнка за ногу, однако ей не удалось его удержать. Женщина сразу рассказала об инциденте персоналу больницу, пострадавшую госпитализировали.