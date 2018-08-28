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Бузова и Тарасов, Краско и другие звездные пары, распавшиеся из-за бездетности
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Бузова и Тарасов, Краско и другие звездные пары, распавшиеся из-за бездетности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Шевель и Иван Краско
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Иван Краско с молодой женой рассказали Лере Кудрявцевой об интимной жизниСвадьба советского артиста и его юной студентки стала одним из самых обсуждаемых событий осени 2015-го. Супруги с нахлынувшей славой расставаться не собирались и за минувшие три года не раз становились главными героями скандальных ток-шоу и сфабрикованных ими же семейных драм. То в отношения пары вмешивается экс-женка Краско, то артист и юная девушка жалуются на тяжелое материальное положение, то придумывают историю об измене Натальи — за солидный гонорар, разумеется. Последняя новость о чете актеров — супруги всерьез задумались о разводе. Семья они лишь по бумаге и уже несколько месяцев живут раздельно. Причиной размолвки стало отсутствие детей вкупе с отсутствием своей жилплощади. Наталья признавалась, что хочет ребенка, но не сейчас, а когда встанет на ноги. У Ивана Ивановича же терпение заканчивается:
«Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой стороны, может быть, это наивно, но, если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил». Наталья в обсуждениях бездетности пока не участвует — девушка наслаждается отдыхом в Израиле.
Игорь Петренко и Ирина Леонова
Игорь и Ирина — союз студенческий. Будущие артисты познакомились в самом начале своего творческого пути: влюблялись, прогуливали лекции, делали первые шаги в карьере. Брак продлился пять лет, но за это время супруги так и не смогли родить ребенка. «Когда моя невестка Ира Леонова перед Женей была замужем за Игорем Петренко, у них так и не получилось завести детей, — рассказывал отец Евгения Цыганова. — Ирина долго лечилась, чтобы родить, но все равно не беременела. А Петренко считал ее виноватой, что в семье нет ребенка. Видно, у них просто была в этом плане несовместимость». «Несовместимость» актеров объяснялась не только бездетностью — в жизни пары появились другой мужчина и другая женщина. Игорь без памяти влюбился в Екатерину Климову, а Ирина стала женой Евгения Цыганова и многодетной матерью. Увы, рождение семерых детей от развода супругов не уберегло, теперь Евгений счастлив с Юлией Снигирь и их общим наследником.
Фото: kinopoisk.ru, Гусейнов Виктор
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
«Тарабузиков» не существует уже больше года, у каждого из экс-супругов своя жизнь: мужчина вновь стал мужем и отцом, Ольга же — героиня нового реалити имени себя, в котором выбирает себе спутника жизни из 15 претендентов. Однако развод футболиста и теледивы был настолько громким и болезненным, что продолжает обсуждаться до сих пор. Первое время поклонники гадали, ну почему же их любимая пара распалась? Измена? Деньги? Бездетность? Все озвученное имело место. Бузова действительно обвиняла Тарасова в изменах с моделью Анастасией Костенко, а одним из камней преткновения стал дом, купленный футболистом, но оформленный на маму. Финальную причину разлада озвучили близкие пары.
«Оля говорила, что Дима поступает нечестно, — откровенничала знакомая телеведущей. — Она пыталась объяснить Тарасову, что в подписании документов на маму нет необходимости, ведь они безумно любят друг друга и никогда не разведутся. А в их гнездышке будут расти дети. Кстати, это еще одна из причин раздоров — детей Тарасов, воспитывающий 7-летнюю дочь Ангелину, не хотел. Оля же мечтала о малыше… Да, она карьеристка, добилась огромных высот, но как без ребенка?»
Фото: КУДРЯВОВ БОРИС, архив «КП»
Виталий и Анна Гогунские
В жизни звезды «Универа» было три продолжительных романа, но лишь две женщины. С моделью Ириной Маирко Виталий отношения не оформлял, хоть в фактическом браке и родилась их дочь Милана. Впервые Гогунский связал себя узами брака в 2013-м году, сделав предложение другой избраннице, Анне. Март 2015-го — новый этап в жизни мужчины. Развод. Причиной разлада стала вечная занятость Виталия: пока артист пропадал на съемках и проектах, благоверная скучала и мечтала об обычной семье. Виделись супруги редко и, как следствие, не смогли завести детей, хоть и хотели. «Я детей люблю, мы с Виталием о них уже, безусловно, думаем. Но пока у нас не то что не получается — мы редко пробуем. У мужа много работы», — говорила Анна в начале отношений, еще не зная, что график спутника и станет помехой для их счастья. Гогунский же вернулся к первой избраннице и вместе с ней воспитывает малышку — теперь уже в официальном браке.
Фото: Фролов Михаил
Елена Захарова и Сергей Мамотов
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Личная жизнь Елены Захаровой: актриса предпочитает бизнесменовТрагическая история этой артистки стоит особняком. С первым избранником, бизнесменом по имени Егор, серьезные отношения не получилось из-за карьеры Елены — мужчина уверял, что актриса хорошей матерью быть не может, и просил возлюбленную оставить сцену. Захарова выбор сделала — но не в пользу спутника. Второй же мужчина, бизнесмен Сергей Мамотов, с пониманием отнесся с гастролям и занятости Елены — казалось бы, вот оно, счастье. Через год романа Захарова узнала, что ждет ребенка, а феврале 2011-го на свет появилась дочь пары Анна-Мария. Елена отказалась от масштабных проектов и отправилась с наследницей на Лазурный берег, чтобы видеть, как растет и развивается девочка. Через восемь месяцев случилось страшное: малышка умерла от вирусной инфекции, врачи же поставили неправильный диагноз. Отношения Сергея и Елены разрушились моментально: мужчина предложил пожить раздельно, попросив Захарову собрать вещи и уехать из его квартиры — потерю ребенка пара пережить не смогла. К счастью, артистка вновь стала мамой — в декабре 2017-го она родила дочь.
Фото: Стрижнова Людмила, архив «КП»
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