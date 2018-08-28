Когда лучше всего крестить ребенка после рождения

В современной РПЦ сложилась традиция крестить младенца на сороковой день, так как молодая мать после появления ребенка на свет может войти в храм только через сорок дней, когда священник над ней прочитает специальную очистительную молитву; однако так было не всегда. Например, Александра Сергеевича Пушкина крестили через 12 дней после появления на свет: родился поэт 26 мая 1799 года по старому стилю, а крестили младенца, дав ему родовое имя Пушкиных Александр «июня 8 дня» в елоховском храме Богоявления, о чем есть запись в архивах (Е. Лебедева «Собор Богоявления в Елохове. История храма и прихода»). При этом торжественном событии присутствовали бабушка поэта Ольга Сергеевна (в девичестве Чичерина) и граф Артемий Иванович Воронцов.

Что это за Таинство?

Крещение — одно из самых древних семи Таинств Русской православной церкви, означающее рождение человека для Бога, рождение в новую Вечную жизнь. Это Таинство восходит к старозаветному обычаю обрезать иудейских младенцев на 8-й день жизни, что делало их членами общины и давало возможность приступать к пасхальной трапезе. В Ветхом Завете существовал обычай для очищения совершать ритуальное окунание в воду — микву. Крещение, которое осуществлял Иоанн Предтеча, наполнило этот обряд новым смыслом — это было покаяние в грехах. И только Крещение Нового Завета стало единственным путем соединения человека с Богом, освобождения его от первородного греха и даровало христианину шанс войти в Божие Царство. Так сказал сам Христос: «…истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3:5).

Дети ощущают благодать сильнее

Евангелие свидетельствуето том, что апостолы, которым сам Спаситель дал способность крестить Духом Святым, крестили целыми семьями и домами, вместе с детьми и младенцами. Так, например, крестился весь дом некоего сотника Корнилия, который во время молитвы увидел Ангела, повелевшего ему позвать апостола Петра, принять Святое Крещение и тем спастись. Сотник не ослушался Ангела, крестил всю свою семью, а из своего дома сделал храм. Обычай крестить младенцев в христианстве связан еще и со свидетельством того, что дети, даже неразумные, могут ощущать Божью благодать и радоваться ей. Об этом ясно говорит эпизод Евангелия, когда Богородица приходит к Елизавете; первая носит под сердцем Христа, а вторая — Предтечу. И младенец во чреве Елизаветы «взыграл», ощутив близкое присутствие Бога. То же происходит с ребенком — он не понимает всю глубину православия, но с радостью и охотой принимает Таинства и Дары.

Как это происходит

В РПЦ Крещение младенца предваряется несколькими чинопоследованиями: в день рождения над младенцем читают молитву «по внегда родити жене отроча», на восьмой день следует имянаречение новорожденного, когда звучит молитва «во еже назнаменати отроча», после чего читают тропарь Сретения Господня. А на сороковой день читают очистительную молитву над женщиной и молится за воцерковление ребенка, после чего его крестят, — так следует делать по Требнику — богослужебной книге, в которой описывается как нужно проводить таинства. Об этом же в своих интервью упоминает протоиерей Андрей Ефанов (Москва). Если ребенок здоров, то крестить его следует на сороковой день после рождения, если же он может умереть, то крестят как можно раньше. Бывает, что нездорового малыша крестят в роддоме, прямо в реанимации. В РПЦ Таинства Крещения и Миропомазания представляют собой одно общее целое — после крещения над младенцем совершают Миропомазание. У католиков таинства разделены, и ребенка в первый раз мажут миром только на конфирмации, спустя много лет после рождения. До революции детей крестили на восьмой день; мать при этом чаще всего отсутствовала из-за запрета посещать храм.

Младенцу нужен поручитель

По правилам первого собора младенцу необходим крестный — поручитель перед Богом; мужчина, если это мальчик, и женщина — если это девочка. Традиция иметь двух крестных появилась на Руси в XIV веке и распространения в других странах не получила. Часто с Таинством суеверные люди связывают множество примет и непонятных поверий, но на самом деле следует знать одно — если вы хотите, чтобы ваше дитя получило Божью благодать — крестить его надо обязательно. Крестить могут как погружением в святую воду, так и окроплением, поливанием сверху.

Ограничений нет

Нет никаких ограничений для Крещения, связанных с праздничными или постными днями, Великим постом или трауром в семье. Священник может перенести Таинство на другой день только в силу большой загруженности, но если присутствуют особые обстоятельства, он совершит его в любой день. Следует помнить, что при непосредственной угрозе жизни младенца Таинство Крещения может провести мирянин — для этого ему нужно с молитвой трижды окунуть младенца в святую воду, а если ребенок остаётся жив, то священник восполняет Таинство Крещения Миропомазанием. Очень часто родители ребенка не могут сразу собраться в церковь, то и дело мешают болезни, смерть родственников, командировки, они не могут найти крестных, а ребенок тем временем подрастает. Настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (Димитровград) Петр Гурьянов считает, что если родители — воцерковленные православные христиане, то никаких канонических препятствий к крещению ребенка не существует, и в таком случае делать это необходимо как можно скорее.