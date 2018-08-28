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Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников
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Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Осталось совсем немного до начала нового учебного года. Одни дети с радостью садятся за парты и погружаются в учебный процесс, другие отказываются признавать, что лето кончилось, и устраивают родителям истерики. Вместе с психологом-психотерапевтом Ольгой Никифоровой мы составили для вас тест — пройдите его и узнаете, готов ли ваш ребёнок вернуться в школу.
При подготовке материала мы ориентировались на учеников средней школы — 5–8-х классов. Но полезен этот тест будет и родителям более младших или более старших детей. И помните — здесь нет неправильных ответов, за каждым из них кроется полезный совет от специалиста.
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