Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников

Осталось совсем немного до начала нового учебного года. Одни дети с радостью садятся за парты и погружаются в учебный процесс, другие отказываются признавать, что лето кончилось, и устраивают родителям истерики. Вместе с психологом-психотерапевтом Ольгой Никифоровой мы составили для вас тест — пройдите его и узнаете, готов ли ваш ребёнок вернуться в школу.

При подготовке материала мы ориентировались на учеников средней школы — 5–8-х классов. Но полезен этот тест будет и родителям более младших или более старших детей. И помните — здесь нет неправильных ответов, за каждым из них кроется полезный совет от специалиста.