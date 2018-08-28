С горшка — в секцию. Когда лучше отдавать ребенка в спорт

С каждым годом в Югре растёт число секций и спортивных кружков для дошкольников. А дети 6-7 лет уже вовсю сдают нормы ГТО на 1 ступень, участвуют в гонках на велосипедах, «веселых стартах», состязаниях и турнирах. Как подготовить малыша к занятию спортом, чтобы не навредить, — в материале АиФ-Югра

Начать с малого

По словам тренера по чирлидингу из Ханты-Мансийска Юлии Волощук, в Советском Союзе детей отдавали в спортивные секции уже в довольно сознательном возрасте, в 7-8, а то и в 10 лет. Сейчас тенденции идут к тому, что чуть ли не с двух-трёх лет родители стараются подобрать своему ребенку ту или иную секцию.

«Зачастую таким образом папа и мама стараются воплотить в своем ребенке собственные амбиции, что в корне неправильно. Малыш должен физически созреть к нагрузке и понимать, что от него хотят, если же он будет не готов, то это приведет к проблемам с опорно-двигательным аппаратом уже лет к 16», — говорит Волощук.

Начинать нужно с малого — ОФП — общей физической подготовки. Чаще всего её преподают в детском саду. Хорошо, если там есть бассейн. Также можно оборудовать спортивный уголок дома, рассказывая ребенку про те или иные виды спорта, учить его простым элементам, смотреть с ним трансляции игр и т.д.

«Важно не давить на ребенка, не расстраиваться, если он, пару раз сходив на занятие, утрачивает к нему интерес. Это нормально, перебирать и искать свой вид спорта — вот что вы должны услышать от адекватного и опытного тренера на первом родительском собрании», — говорят эксперты. Психологи рекомендуют родителям также учитывать характер ребенка — гиперактивным подойдёт секция хоккея. Правда, на экипировку нужно будет потратиться — до 40 тысяч рублей. Команды этого вида спорта есть практически в каждом городе Югры, берут с 5 лет.

Поймать ритм

Как рассказал отец четырёхлетнего Максима Андрей Кружевной из Сургута, он хотел записать сына на секцию плавания, но ему отказали с формулировкой «Приходите через год». Андрей решил направить энергию сына в другой вид.

«Мы нашли недалеко от дома тренера по легкой атлетике для малышей. Сын доволен — на уроках они играют в подвижные игры, бегают по стадиону. 8 занятий стоят около 3 тысяч рублей», — говорит молодой отец.

С 4 лет в городах округа можно отдать ребенка в танцевальную студию, хореографию, спортивную гимнастику, фигурное катание и так далее.

По словам старшего тренера по спортивной аэробике Спортивной школы им. А. Ф. Орловного из города Нягани Виктории Головлёвой, преподавателю важно привить ребенку любовь к спорту, не вызвать отвращения.

«У нас с детьми очень доверительные отношения, они не терпят фальши и лжи, верят в авторитет родителя и тренера. В этом возрасте они очень пластичны и можно лепить всё, что вздумается, но мы начинаем с ритма и любви к движению, — рассуждает Отличник физической культуры и спорта Головлёва.

Реабилитация и поддержка

Без внимания не остаются дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Так, во многих городах и посёлках округа действует всесезонная программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» и «Ролики мечты».

«Это эффективная реабилитация и социализация для детей с диагнозом ДЦП и другими отклонениями в здоровье, — считает директор Центра адаптивного спорта Михаил Вторушин. — В конце июня в Ханты-Мансийске благодаря программе «Доступная среда» мы подготовили новых специалистов. В итоге тренеры из Октябрьского района, Сургута, Когалыма, Нефтеюганска и Нижневартовска получили сертификаты на инвентарь для реализации программ в муниципальных образованиях округа и приступят к работе с нового сезона», — заключил Вторушин.