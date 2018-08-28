Телеведущая Первого канала Марина Ким показала брата и дочерей

Звездная мама любит делиться снимками своих детей.

35-летняя российская телеведущая Марина Ким вновь порадовала подписчиков семейными фотографиями. На снимках она вместе со своим братом Антоном развлекает маленьких дочек за обедом. Дарина и Бриана умилили аудиторию своей непосредственностью. Кстати, подписчики отметили, что Марина Ким очень похожа со своим старшим братом.

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)

27 Авг 2018 в 10:26 PDT Все идеально!❤️

— подписала фото звездная мама.

«Прекрасная семья, счастливая мама, дочурки — всем на зависть! И не надо никому ничего доказывать! Счастья!», «Похожи) хорошее фото🤩», «Копия с братом», «Вы прикольные 🐱», «Малышки потрясные👍🏻», «Да, прекрасная фотография!📸✨», — отреагировали подписчики в Instagram.

А недавно телеведущая показывала забавные снимки своего папы с дочками. Девочки были в восторге от игр с дедушкой.

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)

26 Авг 2018 в 4:57 PDT Кстати, звездная мама признавалась, что у нее дочки настоящие непоседы. Поэтому получить хороший совместный семейный снимок, чтобы все смотрели в кадр, практически невозможно.

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)

24 Авг 2018 в 9:05 PDT Каждая фотосъемка с Дариной и Брианой — то еще приключение!👻 Мне даже интересно, у нас когда-нибудь будет кадр, где никто не отвернулся, все улыбаются, не кривляются, никто никого не кусает, не кидается яблоком?👩‍👧‍👧🙌😁,

— поделилась Марина Ким.

«Приятно посмотреть, просто идиллия!)», «Младшая какая большая стала, вроде недавно родилась:) Дай бог здоровья малышам, пусть растут здоровыми и крепкими на радость маме и папе!», «Очень милые девочки!Картина», «Такие красавицы!», — оценили старания участников фотосессии подписчики в Instagram.

Отметим, что недавно в интервью изданию «Теленеделя» Марина Ким призналась, что официально не замужем. Однако это не значит, что у нее нет любимого человека. Просто Марина Ким решила больше не рассказывать о своей личной жизни.

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)

27 Авг 2018 в 1:38 PDT Жизнь недвусмысленно намекнула, что мне нельзя делиться личными подробностями с широким кругом людей. Когда у меня все складывалось замечательно, я рассказала журналистам о личном, и вскоре после этого стали случаться не просто неприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться. Я огребла по полной программе! Кто-то может рассказывать о своем мужчине, и ничего ему за это не бывает, а у меня, как показала практика, работает правило «счастье любит тишину»,

— откровенно рассказала телеведущая.

Фото: Instagram @marina_kim_tv