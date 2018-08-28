Добрый доктор Ахметханов. Хирург из Чечни помогает детям со всей России

Всё из детства

Ксения Смолянко, «АиФ-СК»: Саид-Магомед, вы стали очень популярны в интернете благодаря своеобразной манере общения с вашими маленькими пациентами. Откуда такая любовь к детям?

Саид-Магомед Ахметханов: Любовь к детям, я думаю, должна быть у каждого человека. Когда общаюсь с малышами, испытываю неописуемый восторг, а на душе становится очень спокойно. Наверное, такое отношение сформировалось, когда ещё сам был ребёнком. У меня есть сестра и два брата. Постоянно приглядывал за самым младшим. Помню, даже по ночам вставал и нянчился с ним. Сейчас он уже заканчивает университет.

— Но ведь существует стереотип, что кавказский мужчина должен быть суровым и брутальным. Как вы к этому относитесь?

— Одно другому не мешает. Да, я очень трепетно отношусь к своим крохотным пациентам. И ради каждого на многое готов, поэтому и чувств сдержать не могу.

Династия в белых халатах

— Почему решили выбрать такую профессию?

— Мой отец всю жизнь проработал стоматологом, мать — медсестрой, сестра выучилась на акушера-гинеколога. По отцовской линии практически все были медиками, поэтому моё профессиональное будущее в некотором смысле было предопределено.

Как-то раз, когда я был маленьким, родители надели на меня белый халат и другие медицинские атрибуты. Сфотографировали и отправили снимок в районную газету. Там его опубликовали с подписью «Будущий врач». По мере взросления мне становилось всё очевиднее, что я, как и мои родители, хочу посвятить свою жизнь медицине.

После поступления в университет сомнения и вовсе развеялись. Во время учёбы очень много времени проводил в операционной. Занятия у нас вёл Михаил Петрович Водолацкий. Я был восхищён его работой. Мне хотелось наблюдать за тем, как он оперирует, круглыми сутками, без перерывов на сон и еду. Тогда первостепенной для меня была только учёба. С самого начала хотел стать челюстно-лицевым хирургом. Кстати, моя жена тоже врач. Она недавно закончила Первый МГМУ имени Сеченова и сейчас работает в Научном центре здоровья детей.

Публикация от Саид-Магомед Ахметханов (@ahmethanov_sm_95) 24 Май 2018 в 2:00 PDT