Британцы откладывают пенсию, чтобы помочь детям купить дом

По прогнозам компании, в 2018 году более 50 000 сделок с недвижимостью в Великобритании будут хотя бы частично финансироваться родителями или бабушками/дедушками, достающими деньги из пенсионных фондов. В 14% случаев родители, предоставляющие средства, продают часть имущества, сообщает Financial Review.

Так называемый «банк мамы и папы» в текущем году обеспечит ипотечные займы своим детям на сумму порядка $10 млрд, то есть каждую четвёртую сделку финансируют родители. Но и они начинают затягивать кошельки, поскольку процентные ставки растут, а мрачные прогнозы в связи с Брекситом заставляют британцев опасаться будущего. Средняя сумма вклада лиц старше 55 лет и членов их семей снизился на 20% по сравнению с 2017 годом.

В начале августа 2018 года Банк Англии повысил базовую ставку до 0,75%, что является самым высоким показателем с 2009 года. А если учесть, что цены на жильё в столице в 2,5 раза выше, чем в остальных регионах страны, лондонцы начинают присматриваться к домам в сельской местности.