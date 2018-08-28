Равнение на спину. Врач о том, как организовать рабочее место ребенку

Считанные дни остались до начала учебного года. Какой выбрать идеальный рюкзак, как правильно организовать рабочее место ребёнку и каким должен быть режим дня, чтобы ребёнок хорошо развивался и был дисциплинированным, «АиФ-Юг» рассказала врач высшей категории, педиатр Наталия Шаншоева.

Под наклоном

Дома у ребёнка обязательно должно быть личное рабочее место. Зону важно отделить от общего пространства. Можно, например, сделать подиум, выделить уголок другим цветом или орнаментом.

«Но это больше дизайнерские решения, у медиков тоже свои рекомендации на этот счёт, — объясняет педиатр. — Так, столешница должна быть на уровне солнечного сплетения сидящего за ней ребёнка или примерно на пять см выше его локтя. К столешнице вообще много требований. Оптимальные параметры такие: длина не менее 120 см, ширина не менее 60 см. За таким столом ребёнок сможет комфортно расположить многочисленные учебники, тетради и ручки. Нельзя, чтобы стул был слишком глубоким. Идеальная глубина стула — когда она чуть меньше, чем расстояние от крестца до коленей ребёнка. Все необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Обязательно пользоваться подставкой для книг».

В идеале, если столешница будет наклонная и регулируемая по высоте. Для каждого вида работ рекомендуется свой наклон столешницы: до пяти см — для рисования, лепки, моделирования, десять — для письменных работ, 20 — для чтения. Парту нужно регулировать минимум два раза за учебный год — в зависимости от скорости роста ребёнка. Часто родители покупают или слишком высокий стул, что мешает ребёнку поставить ноги на пол, или слишком низкую/высокую парту, которая не подходит к росту. Делать этого нельзя. Плечи не должны напрягаться. Если положить руки на парту, локти должны быть согнуты под углом 90 градусов.

Стул нужно выбирать устойчивый с ровной и твёрдой спинкой. У сидящего на стуле школьника тазобедренный, коленный и голеностопный суставы должны быть согнуты под прямым углом. Глубина стола должна быть не менее 50 см.

«Всем спать!»

Чтобы ребёнок хорошо развивался, не переутомлялся и был дисциплинированным, важно соблюдать режим дня. Так, начинать учить уроки следует с письменных работ, а затем переходить к устным. Детям необходимо отдыхать на свежем воздухе. В день на прогулки нужно выделять не менее трёх часов, причём половина этого времени должна быть в перерыве между занятиями в школе и дома.

«Для восстановления сил и работоспособности организма необходим нормальный сон, — рассказывает Наталия Шаншоева. — Детям семи-десяти лет нужно спать не меньше десяти часов, подросткам — не меньше восьми часов, иначе их работоспособность упадёт на 30%. Из-за хронического недосыпания, как и из-за умственного переутомления, появляются раздражительность, грубость, рассеянность. Следует избегать излишних нагрузок, которые могут нарушить нормальный сон и вредно сказаться на состоянии ребёнка».

Большое внимание в режиме дня школьника стоит уделить питанию: приём пищи четыре-пять раз в день важен для нормального физического и нервно-психического развития. Ужинать ребёнок должен за полтора часа до сна. Каждое утро должно начинаться с зарядки.

Подъёмный груз

На прилавках школьных сумок огромное количество: ранцы, портфели, рюкзаки. Какой не испортит осанку ребёнку? В различных рекомендациях, в том числе Роспотребнадзора , говорится: в идеале вес ранца без учебников для учащихся начальной школы должен быть не более 700 г, для учеников средних и старших классов — не более одного кг. Материал должен быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, хорошо моющимся. Снаружи обязательно должны быть световозвращающие элементы, а внутри — не меньше двух отделений либо специальный карман или вкладыш для ручек и карандашей.

«Есть ещё ряд требований: анатомическая спинка с твёрдым внутренним каркасом и мягкой внешней обивкой, широкие (пять-восемь см) лямки S-образной формы, повторяющей изгиб плеча. Оптимальная форма школьного портфеля — прямоугольная, — продолжает врач. — Заполненный ранец должен хорошо держать форму и не деформироваться от веса вещей. Поэтому мягкие рюкзаки точно не подходят».

Что касается размеров, то ширина ранца не должна быть больше ширины плеч ребёнка. Верхний край ранца и плечи ребёнка должны быть на одной высоте. Нижний край должен располагаться на уровне поясницы. Бывает, родители покупают рюкзак «на вырост», чтобы ребёнок проходил с ним хотя бы два года, но лучше не руководствоваться таким соображением. Если портфель подобран правильно, он не нарушит равновесие школьника. Ребёнок не будет инстинктивно наклоняться вперёд или прижимать подбородок к груди, чтобы снизить давление на шею и поясницу. Кроме того, ранец должен плотно прилегать к спине. Общий вес рюкзака со всем содержимым должен составлять максимум 15% (а для младших школьников — 10%) от общего веса ребёнка.