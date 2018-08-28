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Девятилетний мальчик сделал каминг-аут и покончил с собой из-за травли в школе
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Девятилетний мальчик сделал каминг-аут и покончил с собой из-за травли в школе 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В США девятилетний мальчик покончил с собой после того, как одноклассники затравили его за нетрадиционную ориентацию. Об этом сообщило издание The Denver Post.
Инцидент произошел в городе Денвер, штат Колорадо. Мать ребенка Лея Пирс (Leia Pierce) рассказала, что летом сын ее Джеймс Майлс (Jamel Myles) признался ей, что он гей. Он собирался сказать об этом одноклассникам, так как гордился своей ориентацией. В первый день в школе, 20 августа, Майлс пришел на занятия с накладными ногтями. Спустя четыре дня она обнаружила дома его безжизненное тело.
По данным судмедэкспертов, мальчик покончил с собой.
«Мой ребенок погиб из-за травли. Он не заслужил это. Он хотел, чтобы все были счастливы, даже если он сам не был счастлив. Я так скучаю по нему», — сказала журналистам убитая горем Пирс. Она добавила, что старшая сестра Джеймса слышала, что дети подначивали его на этот шаг.
В школе работают психологи, чтобы помочь ученикам, их родителям и учителям справиться с последствиями произошедшего.
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