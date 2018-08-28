Спасли и руку, и жизнь: ростовские медики несколько часов оперировали 1,5 годовалого ребенка, сунувшего руку в мясорубку

Тяжелая травма руки у полуторагодовалого малыша потребовала от донских эскулапов недюжинной ловкости. Ручка ребенка попала в работающую мясорубку, мать готовила на кухне и оставила без внимания электроприбор. Прибежав на крики ребенка она вырвала шнур из сети, но освободить руку не смогла.

Медикам понадобилось больше 40 минут просто для того чтобы извлечь конечность, далее наступил черед сложнейшей операции, ведь руку нужно было буквально собрать по кусочкам.

«Ручная работа, в результате травмы ребенок естественно получает тяжелый травматический синдром. Мы смогли собрать пальцы кистей, кисть, угроза жизни миновала, он находился после операций в отделении реанимации» — сообщили в больнице.

Хирурги надеются, что три пальчика руки останутся работоспособными, но в любом случае ребенка ожидает длительная терапия.