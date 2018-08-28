В Текстильщиках свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в роддоме

В родильном доме при городской клинической больнице имени Демихова в районе Текстильщики начали выдавать свидетельства о рождении детей. Об этом рассказали в администрации медицинского учреждения.

— Для оформления свидетельства о рождении нужно подать заявление от матери новорожденного ребенка. Также нужны паспорта родителей, свидетельство о браке для родителей, которые женаты. Для иностранных граждан те же документы должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса, — отметил сотрудник больницы.

Напомним, что родильный дом при больнице имени Демихова находится по адресу Шкулева, дом 4, строение 2. (мю)