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В Текстильщиках свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в роддоме
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В Текстильщиках свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в роддоме 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В родильном доме при городской клинической больнице имени Демихова в районе Текстильщики начали выдавать свидетельства о рождении детей. Об этом рассказали в администрации медицинского учреждения.
— Для оформления свидетельства о рождении нужно подать заявление от матери новорожденного ребенка. Также нужны паспорта родителей, свидетельство о браке для родителей, которые женаты. Для иностранных граждан те же документы должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса, — отметил сотрудник больницы.
Напомним, что родильный дом при больнице имени Демихова находится по адресу Шкулева, дом 4, строение 2. (мю)
Женский форум
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