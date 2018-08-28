Ученые выяснили, что дети начинают заботиться о своей репутации уже с 2 лет

Дети уже в два года понимают, что их оценивают окружающие.

Последние исследования ученых говорят о том, что дети в возрасте 4-5 лет уже четко оценивают, какой будет реакция на их поведение со стороны окружающих. Но психологи утверждают, что это осознание появляется еще в более раннем возрасте. В частности, речь идет о 2-летних малышах, которые также понимают, когда люди отрицательно или положительно реагируют на их поведение, — сообщает портал nplus1, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Developmental Psychology. Отмечается, что когда на детей смотрят окружающие, они ведут себя лучше, чем когда остаются без присмотра.

Чтобы доказать это, ученые из Университета Эмори в США провели эксперименты. В исследовании были задействованы 144 ребенка в возрасте от 12 до 24 месяцев.

В одном из экспериментов ученые показывали малышам, как включать игрушку при помощи пульта, а затем следили за реакцией испытуемых. Когда психологи смотрели на детей, те реже нажимали на кнопку, а как только исследователи отворачивались, малыши начинали активно пользоваться гаджетом.

В другом же эксперименте детям показывали два пульта. Нажимая на один, психолог говорил что-то позитивное из серии: «Как здорово!». А вот при использовании второго, появлялась негативная реакция со стороны исследователя. После этого детям отдавали оба пульта. Когда на испытуемых смотрели, они чаще нажимали «позитивный» пульт, а стоило только отвернуться, как в ход тут же шел «негативный».

Еще одним любопытным экспериментом был следующий опыт: два психолога сидели за одним пультом и пытались с его помощью сдвинуть игрушку. Получалось это у одного, и он радовался, а другой же сердился, что «ничего не выходит». После этой реакции ученых пульт попадал в руки малышу. Интересно, что на гаджет ребенок старался нажимать только тогда, когда на него не смотрел «рассерженный» игрок.

Таким образом психологи и доказали, что малыши обращают внимание на реакцию окружающих людей гораздо чаще, чем это было принято считать ранее.