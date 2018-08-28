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57-летний Эдди Мерфи официально подтвердил, что скоро станет отцом в десятый раз
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57-летний Эдди Мерфи официально подтвердил, что скоро станет отцом в десятый раз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно стало известно, что популярный голливудский актер Эдди Мерфи (Eddie Murphy) вновь станет отцом. У комедийного актера уже есть девять детей. Последние шесть лет Эдди живет в гражданском браке с австралийской моделью Пейдж Бутчер (Paige Butcher). На днях стало известно, что она снова беременна. Девушка прогуливалась по Лос-Анджелесу, когда ее заметили папарацци. Она была облачена в сарафан с цветочным принтом, который не смог скрыть ее округлившийся живот.
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57-летний Эдди Мерфи станет отцом в десятый разНа днях стало известно, что знаменитый американский актер Эдди Мерфи снова готовится стать отцом. Его возлюбленная австралийская модель беременна. Во время прогулки она не смогла скрыть округлившийся живот. Поклонники поздравляют Мерфи со скорым прибавлением в семействе. Для возлюбленной актера этот малыш станет вторым. В 2016 году она подарила актеру дочь Иззи.
Также у Эдди есть пять детей от бывшей жены Николь Мерфи и еще трое от разных подруг, в том числе и дочь Энджел Айрис от солистки поп-группы Spice Girls Мел Би.
Эдди поддерживает хорошие отношения со всеми своими детьми и старается проводить с наследниками как можно больше времени, хотя старшие дети актера давно выросли и обзавелись собственными семьями.
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Эдди и его возлюбленная уже официально подтвердили беременность модели. Известно, что малыш родится уже в декабре этого года, сообщает журнал People.
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