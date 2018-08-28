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Эдди Мерфи станет отцом в 10-й раз
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Эдди Мерфи станет отцом в 10-й раз 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
57-летний американский актер и комик Эдди Мерфи готовится стать отцом в 10-й раз. Звезда комедий готов побить рекорд другого многодетного отца из Голливуда, Мэла Гибсона, у которого их девять. Семья Мерфи ждет пополнения уже в декабре, сообщает People.
Матерью десятого ребенка Эдди Мерфи станет его девушка Пейдж Батчер, с которой актер встречается уже шесть лет. У пары уже есть дочь, двухлетняя Иззи.
Помимо Иззи, у Мерфи восемь детей от разных женщин. Самому старшему из них, Эрику, рожденному Полетт Макнили, сейчас 29 лет.
Еще пять детей Мерфи родила бывшая жена Николь, с которой он прожил 13 лет. Также у актера еще трое детей от разных женщин, втом числе, от участницы Spice Girls Мел Би.
Актер славится тем, что поддерживает хорошие отношения со всеми своими детьми.
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🎄 Merry Christmas! #MurphyFamily Photo by: @justwilliet
Публикация от Bria (@bria_murphy) 25 Дек 2016 в 9:53 PST
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