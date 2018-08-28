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2-летняя будущая актриса Маша Безрукова очаровала поклонников
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2-летняя будущая актриса Маша Безрукова очаровала поклонников 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
44-летний Сергей Безруков поделился новым фото красавицы-дочки Маши.
Сергей Безруков нечасто выкладывает в свой микроблог семейные фотографии, но недавно, в честь Дня российского кино, он решил сделать исключение. Актер показал, как его младшая дочка Маша воспринимает папину работу.
«Дочь сказала: Пошла ПАПОЙ работать! Вот так она представляет мою работу! День КИНО подходит к концу… а КИНО продолжается! Да здравствует НАШЕ РОССИЙСКОЕ КИНО!» — в своей обычной эмоциональной манере подписал Безруков снимок дочки, на котором она позирует в милой панамке и больших темных очках (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, супруга Сергея Анна Матисон сейчас ожидает своего второго ребенка, а для знаменитости это будет уже четвертый малыш — у Безрукова есть также двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой.
Фото: Instagram
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