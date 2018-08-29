В Тюменской области полицейский спас двух тонущих девочек

Происшествие случилось в один из жарких летних дней, майор полиции Александр Иванов отдыхал с семьей на берегу у карьера, расположенного в Ялуторовском районе. В какой то момент, они услышали детский крик о помощи, не теряя ни секунды Александр со своей женой Еленой бросились на помощь к детям. Одна девочка пыталась всеми силами удержаться на поверхности воды, а вторая уже начала уходить под воду. Супруги подхватили детей и выплыли с ними на берег, к счастью девочки не успели наглотаться воды, поэтому медицинская помощь им не потребовалась. Убедившись, что с детьми все в порядке семья Ивановых отправилась домой.

Александр Иванов. Фото УМВД России по Тюменской области.

Руководству Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» об этом случае стало известно благодаря неравнодушной ялуторовчанке, которая обратилась в редакцию газеты «Ялуторовская жизнь» с просьбой рассказать ялуторовчанам о героическом поступке местного полицейского.

«Трагедия может случиться за считанные секунды, поэтому нельзя оставлять детей без присмотра. Героического мы с женой ничего не совершили, просто оказались рядом с теми кому, необходима была помощь», — прокомментировал майор полиции, Александр Иванов.