Ещё
В Тюменской области полицейский спас двух тонущих девочек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюменской области полицейский спас двух тонущих девочек 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Происшествие случилось в один из жарких летних дней, майор полиции Александр Иванов отдыхал с семьей на берегу у карьера, расположенного в Ялуторовском районе. В какой то момент, они услышали детский крик о помощи, не теряя ни секунды Александр со своей женой Еленой бросились на помощь к детям. Одна девочка пыталась всеми силами удержаться на поверхности воды, а вторая уже начала уходить под воду. Супруги подхватили детей и выплыли с ними на берег, к счастью девочки не успели наглотаться воды, поэтому медицинская помощь им не потребовалась. Убедившись, что с детьми все в порядке семья Ивановых отправилась домой.
Александр Иванов. Фото УМВД России по Тюменской области.
Руководству Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» об этом случае стало известно благодаря неравнодушной ялуторовчанке, которая обратилась в редакцию газеты «Ялуторовская жизнь» с просьбой рассказать ялуторовчанам о героическом поступке местного полицейского.
«Трагедия может случиться за считанные секунды, поэтому нельзя оставлять детей без присмотра. Героического мы с женой ничего не совершили, просто оказались рядом с теми кому, необходима была помощь», — прокомментировал майор полиции, Александр Иванов.
Офицер и его супруга воспитывают двух дочерей. В органах внутренних дел Александр Иванов уже 14 лет, свою службу он начал с инспектора ДПС.
Уральский меридиан: последние новости
Трехлетнюю челябинку нашли брошенной на вокзале в Молдове В Кургане 24 ребенка могут не пойти в школу из-за бедности В Югре считают, что дети важнее цветов и всего остального
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жить стало очень непросто»92
Звезды, заплатившие за славу смертью6
43-летняя азиатка поделилась секретом красоты
Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами3
Что не так с девушками известных мужчин46
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение