Максим Виторган порадовал подписчиков фото с дочерью и женой

Поклонники решили, что любимые женщины артиста даже похожи.

Известный актер Максим Виторган опубликовал в личном блоге забавное семейное фото. В кадре артист стоит в окружении своей жены Ксении Собчак и 22-летней дочери Полины. Поклонники порадовались за Максима Виторгана, который не забывает о своих старших детях.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

28 Авг 2018 в 7:03 PDT Канкан-трио «Ноги икс» и швейцарская овчарка made in China,

— забавно подписал фото Максим Виторган.

«Жена и дочь как близнецы похожи 😊», «Доча просто красавица👍», «Все прекрасные!», «Вы такие гармоничные и счастливые! Исключительно приятно листать вашу ленту! Любви и счастья!», «Счастье в твоих руках, а его много не бывает!👍🏻👍🏻💕», «Красивые, загорелые и отдохнувшие👍🏻», «Какие красотки рядом!))», — прокомментировали поклонники актера в Instagram.

Кстати, Ксения Собчак вместе с мужем, сыном Платоном и двумя детьми Максима Виторгана путешествовала на яхте по морям. Звездная семья останавливалась в Сардинии, чтобы насладиться прекрасными видами. Актер Максим Виторган показывал, как с дочерью и сыном бегает по утрам.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

19 Авг 2018 в 9:05 PDT Пока младшенький просыпается, старшенькие уже км 2 пританцовывают. Пока пританцовывают. Потом в горы свернем, и танцы закончатся. Да и папе не до съемок будет;-)))),

— забавно подписал видеоролик звездный отец.

Ксения Собчак и ее супруг активно делились фото и видео с отдыха. Вся дружная звездная семья разнообразно проводила время в Италии.

«Молодцы, очень интересно отдыхаете 👍👍✊✊, когда вся семья вместе — это здорово!», «Приятно смотреть!», «Красавчики 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😻😻😻😻😻😻😻», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика родители не показывают. Они стараются или размыть фото, или сфотографировать ребенка сбоку или со спины.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

15 Апр 2018 в 9:09 PDT В одну сторону смотрим…

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

25 Авг 2018 в 5:20 PDT Напомним, что помимо Платона, у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущего брака — 22-летняя Полина и 17-летний Даниил. Девушка уже пошла по стопам отца и стала актрисой. Даниил же в этом году только окончил школу.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

1 Мар 2018 в 7:43 PST Публикация от PV (@polinavitorgan)

11 Июн 2018 в 12:58 PDT Фото: Instagram @polinavitorgan, @mvitorgan