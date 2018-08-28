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Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами
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Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Девочка потерялась на рынке, а нашлась в джунглях.
Сообщения о детях, воспитанных дикими животными, появляются довольно часто. Такие дети не умеют передвигаться и разговаривать, как обычные люди, зато отлично понимают животных и умеют выживать, например, в джунглях. Такие малыши теряются, в раннем возрасте, до того как они научились нормально говорить и ходить. Но эта история получилась особенной.
Рамзан Али Шах и его жена Намза отправились на рынок за продуктами и лекарствами для дочери Ализы. Девятилетнюю девочку они взяли с собой. Когда мать на секунду отвлеклась, дочь бесследно исчезла, буквально растворилась в толпе. Родители обратились в местную полицию, но там им помочь ничем не смогли. Как рассказал Рамзан изданию Times of India, Намза очень сильно переживала и с трудом могла есть, но со временем смирилась с потерей.
О том, что дочь нашлась, они узнали из прессы и сразу поспешили к ней. Ее обнаружили в отдаленном заповеднике около границы с Непалом, в 260 км от того места, где она потерялась. Ализа передвигалась на четвереньках и не позволяла к себе прикоснуться. Пропавшая девочка провела в джунглях с обезьянами около года. За это время она разучилась ходить и говорить. Ей понадобилось время, чтобы привыкнуть к людям и восстановить элементарные навыки. Родители также сообщили, что девочка страдает психическим заболеванием.
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Девочку поместили в местный госпиталь и обещали отдать родителям, после того как она получит необходимую помощь, а ДНК-тест подтвердит, что Рамзан Али Шах и Намза являются биологическими родителями.
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