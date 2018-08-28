Как сэкономить 10 000 рублей, собирая ребенка в школу

Перед началом учебного года родители спешно покупают разные школьные товары: форму, канцелярию, учебники. Все это влетает в копеечку, а тем временем, по данным системы, которая фиксирует все покупки и суммы чеков россиян через кассу, стоимость товаров к школе в общей сложности в этом году выросла на 23%. Однако сумму потраченных денег можно сократить, ведь среди школьных товаров есть те, которые ребенку не понадобятся вовсе, но родители их упорно покупают. Что же можно выкинуть из школьной корзины?

Не старайтесь покупать все заранее, особенно этот совет касается родителей первоклассников. Вы еще не знаете требований нового учителя. Многое скажут на сборе класса в конце августа. Также, возможно, то, что приобретено «до кучи», никогда не понадобится. Например, нужен будет вашему ребенку бумажный дневник или нет, лучше уточнить у учителя. В одних классах сейчас его используют для записи домашних заданий, в других его и вовсе нет. То же касается тетрадей и пособий: понадобятся ли вам тетради в 12 листов или 18 — об этом скажет только ваш педагог. Если вы не попали в десяточку и купили не те тетради, то придется раскошелиться еще раз. Еще одна уловка ушлых родителей — перенести покупки на неделю позже старта учебного года: именно тогда в магазинах появляются скидки, и купить брендовые вещи можно по бросовой цене.

Вот те товары, которые, согласно нашему опросу родителей и учителей, не пригодились детям в школе.

1. Школьный пиджак.

Да, многие родители даже не задумываются, приобретая школьную форму целиком, что без верхней ее части вполне можно обойтись. Эта недешевая вещь гардероба у большинства школьников, чаще мальчиков, как правило, просто висит на спинке стула в классе. В помещении достаточно тепло, чтобы ходить к одной рубашке, а пиджаки дети предпочитают носить только в особенно торжественных случаях: на линейках и праздниках. Так стоит ли из-за пары торжественных событий в году покупать эту деталь гардероба? Без покупки пиджака ваша экономия составит от 1800 до 4000 рублей.

— Я в первом классе купила своему сыну форму — как положено, пиджак и брюки, — говорит Ольга, мама третьеклассники лицея №23 из Подольска. — Миша всегда из дома выходил нарядный и красивый, а вот назад он приносил пиджак, скомканный в школьной сумке. Я не могла понять, почему так происходит, и ругала его. Потом поговорила с учительницей, и она мне сказала, что почти все мальчики снимают пиджаки в классах и убирают их кто куда: в гардероб, сумки, вешают на спинки стульев и даже кладут в мешки для переобувки. Им просто жарко становится, в школе хорошо топят. Да и в пиджаке не побегаешь на перемене, он сковывает движения, а для детей начальной школы очень важна двигательная активность.

2. Громоздкий пенал.

Очень часто родители делают большую ошибку, покупая большие пеналы для своих детей. Их логику понять можно: туда нужно уместить не только ручку и карандаш, но и фломастеры, маркеры и другие принадлежности. Однако опыт показывает, что детям очень сложно каждый раз распихивать по отсекам и карманчикам пенала множество вещей. В результате они просто их пытаются запихнуть кое-как, едва застегивая молнию, при этом какая-то часть фломастеров и ручек теряется. Красивый пенал сегодня стоит в пределах 1800–2000 рублей.

Мама школьника из города Бирска в Башкортостане Злата нашла свое решение этой проблемы:

— Я беру сыну два пенала по типу мягкой косметички: один для цветных карандашей или фломастеров, а второй — для ручек и линеек. Считаю, что это удобно, так как не надо тратить время на раскладывание вещей по местам. И кстати, такие пеналы стоят гораздо дешевле, по 250 рублей за штуку.

3. Подставка для книг.

Этот вид школьных товаров по-прежнему пользуется спросом, хотя его присутствие в портфеле школьника не всегда оправданно. Подставка помогает лишь в том случае, если парта слишком мала, а тетрадей и учебников много и они большого формата. Тогда какой-то учебник можно поместить на подставку, сэкономив тем самым место на парте. Однако при чтении дети обычно ею не пользуются, а кладут книги прямо на стол. Такая подставка обойдется родителям в среднем в 130 рублей.

— Я в первом классе купила дочке подставку для книг — она оказалась совершенно не нужна и только утяжеляла портфель дочери, — говорит мама школьницы из Перова Олеся. — Маша носила ее в школу, но ни учитель не потребовал ее достать, ни самой она не пригодилась. Потом мы ее выложили из портфеля, так и валяется дома как ненужный хлам.

4. Решебники и методические пособия.

Часто родители стараются бежать впереди паровоза и покупают кучу дополнительных пособий, которые потом вовсе не пригодятся детям. Особенно популярны в последние годы так называемые решебники, где даются ответы на все задачи по тому или иному курсу. Но родителям стоит задуматься, а не ставят ли они подножку собственным детям, предлагая им готовые решения и отнимая возможность думать самим. К тому же почти все решебники есть сейчас в электронном виде, так стоит ли переплачивать, ведь пособия покупают по многим предметам, и в среднем их общая стоимость может составить 3000 рублей.

Мама школьника из Самары Олеся Бобрина считает, что весь дополнительный материал нужно покупать, сто раз подумав.

— Многое из списка, который в школе давал даже учитель, так и не пригодилось. Я считаю, что дополнительный материал стоит дорого, а нужен ли он? Лучше несколько раз уточнить этот момент у учителя, чем переплачивать. Или покупать его по мере возникновения потребности, а не заранее.

5. Необычные красивые школьные принадлежности.

Многие родители хотят, чтобы их дети выделялись на фоне других, и покупают им много ярких школьных вещей. В этом кроется одна ловушка — все эти вещи будут отвлекать школьника от учебы. Хотя такие штучки стоят не так дорого, но все же, не покупая эти мелочи, вы здорово сэкономите.

— Не приобретайте детям, например, гнущиеся линейки — они очень отвлекают, дети только и проверяют их на прочность, — говорит педагог из Подмосковья Оксана Москвина. — Яркие блокноты с картинками, ручки в виде фигурок или ключика, точилки с мордочками мультяшных героев — все это тоже отличный повод поиграть на уроке и не слушать учителя. А стоят такие прелести гораздо дороже классических школьных принадлежностей. Также лишней я считаю модную сейчас ручку-стиралку. Ее использование не дает учителю увидеть ошибки школьника, и дети не учатся правильно их исправлять. У нас в 1-м классе почти всем купили, но я запретила их использовать, родители зря переплатили деньги — это стоит примерно по 300 рублей.

Итак, не покупая ненужные вещи своему ребенку в школу, вы сможете сэкономить порядка 10 000 рублей.

Источник