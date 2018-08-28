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Дочери хореографа Евгения Папунаишвили пророчат будущее танцовщицы
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Дочери хореографа Евгения Папунаишвили пророчат будущее танцовщицы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездный отец души не чает в своей малышке.
Известный хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили продолжает радовать подписчиков семейными фото и видео. На этот раз звездный отец показал, как его восьмимесячной дочери запомнился поход к нему на работу.
Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)
27 Авг 2018 в 2:16 PDT  София была сегодня на моей группе в #штеп_щука 😅 Впечатлений столько, что дома еще долго не могла успокоиться! Ходить не умеет, но уже танцует😂👌,
— рассказал забавную историю известный хореограф.
«Какой прекрасный дуэт на паркете💕», «Такая же зажигалочка будет, как папа 🧚‍♀️💃», «Ну скоро мы ее увидим вместе с папой на танцполе!», «Какая прелесть! Она пока танцует душой 😍 Что же будет потом 💃💃💃 », «👏 Браво, София!», «Первые шаги в танце сделаны. 👍👏 Целеустремлённая девочка. Есть в кого 😃», — порадовались за звездного отца и его малышку подписчики в Instagram.
Известный хореограф уже восемь месяцев счастливый папа. Его жена Салима 11 декабря прошлого года подарила любимому мужу дочку. С тех пор он с удовольствием делится семейными фотографиями в Instagram, правда, не показывая лица ребенка. И когда девочке исполнилось 8 месяцев, хореограф показал в соцсети очень милый снимок с ребенком и рассказал, как девочка изменила его жизнь.
Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)
10 Авг 2018 в 1:36 PDT  До появления Софии я много слышал об особенной связи дочерей с папами, но не представлял, насколько это серьезно. Что с ней происходит, когда меня видит, это сложно передать словами! Не отпускает от себя ни на минуту, и только улыбка и нежность. 😍 И у меня состояние абсолютного счастья, какая бы усталость не была❤️,
— написал Евгений Папунаишвили.
«Самое ценное-время вместе, наедине. Отрадно знать, что есть папы, которые так любят своих детей! 💓», «Такое сокровище держать — одно удовольствие. Мне кажется, что Евгений удивительный отец», «Как приятно смотреть что вы делитесь таким счастьем!», — комментировали подписчики.
Напомним, Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения, 11 декабря. Девочка родилась весом 3 кг 770 граммов и ростом 53 см. О беременности Салимы стало известно в октябре 2017 года. Ранее, в июле, влюбленные расписались. Однако присутствовали на этом событии только старшие братья Евгения.
Фото: Instagram @e_papunaishvili
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