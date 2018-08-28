«Просто хочу видеть тебя»: мать встретилась с дочерью, увезенной 20 лет назад в США

20 лет назад семья из США усыновила четырех российских детей — Софью, Дашу, Колю и Дениса. Детей у матери, жительницы Пермского края Натальи Урицкой, отобрали органы опеки — якобы из-за хронического алкоголизма женщины. Справка от нарколога, опровергающая это предположение, никого не убедила.

С того момента, как дети уехали в США, Наталья ничего не знала о них. Настоящим шоком для женщины стал в 2005 году визит корреспондента программы «Вести», который сообщил ей о смерти Дениса: мальчика заморили голодом.

Звонок в программу «Прямой эфир» стал ее последней надеждой разузнать о судьбе оставшихся детей. Редакция начала поиски, и сотрудникам «Прямого эфира» удалось невозможное. В студии появляется старшая дочь Натальи — Софья: девушка говорит по-английски, и для общения им теперь нужен переводчик. Но Софья утверждает, что узнала мать. В студии Наталья Урицкая-Никитина появилась на инвалидной коляске.

Мать и дочь рассматривали фотографии. Софья рассказала, что у Даши есть трехлетний сын, то есть Наталья уже стала бабушкой. С Колей тоже все хорошо, он живет с девушкой, сейчас не работает, так как попал в аварию, но быстро поправляется. Наталья очень хочет, чтобы дети простили ее за то, что она «для них не сделала». Но Софья считает, что ее мать не за что прощать.

В студии появляется и отец детей — Владимир, с которым Наталья давно рассталась. Искать детей он не пытался, уже 16 лет женат на другой женщине, своих детей больше нет. Владимир попросил прощения у дочери, а та успокаивала его: «Все хорошо, все хорошо». Но потом все же добавила: «Я вас обоих прощаю».

Соня говорит, что в семье Мэррименов никогда не чувствовала того душевного тепла, которое ощущает сейчас, когда держит за руки своих настоящих родителей. Дарья, по ее собственным словам, русских родственников не помнит и ничего о них не знает. А вот Коля ехать в Россию не захотел принципиально: он считает, что родители его предали.

За какие прошлые поступки винят себя сейчас Наталья и Владимир? Что рассказала Софья о гибели Дениса? Что она помнит о своем детстве? С кем еще из родных и знакомых пообщалась Софья в студии? Законно ли было усыновление детей Урицких американцами? Ответы — в «Прямом эфире» на телеканале «Россия 1».