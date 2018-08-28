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61-летний Андрей Ургант не исключает, что вновь станет отцом
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61-летний Андрей Ургант не исключает, что вновь станет отцом 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный актер Андрей Ургант счастливо женат. Со своей молодой возлюбленной Еленой Романовой Андрей познакомился во время лекции в Университете культуры и искусства, где училась девушка. Через какое-то время влюбленные съехались, невзирая на 29-летнюю разницу в возрасте. Также у Урганта-старшего есть сын Иван, рожденный в браке с первой любовью актера — сокурсницей Валерией Киселевой.
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Эммануил Виторган не разлучается с маленькой дочкой даже на пляже78-летний Эммануил Виторган продолжает отдыхать с женой и дочерью в Юрмале. Сегодня он поделился пикантным фото, которое сделал на пляже. Однако поклонники больше обратили внимания на то, что артист не оставляет наследницу ни на минуту. На днях Андрей высказался по поводу позднего отцовства. Поклонники не раз задавались вопросом, станет ли актер отцом еще раз.
Многие его коллеги вновь стали родителями в весьма преклонном возрасте. Так, Эммануил Виторган стал отцом в 78 лет. Как оказалось, Андрей весьма положительно относится к идее появления еще одного малыша в своей семье.
«Как Бог даст, если появится ребенок, значит он появится, значит судьба у него такая. Когда мы были молодыми, мы не задумывались о том, как их кормить и на что содержать, сейчас другая ситуация», — заявил Ургант.
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