Китай отказывается от идеи «одна семья — один ребенок»

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» В Китае было предложено ввести налог для всех работающих взрослых в возрасте до 40 лет, деньги от которого будут поступать в материнский фонд.

Это поможет обеспечить семьи, в которых воспитывается более одного ребенка. Однако уже через неделю после опубликования этого сообщения стало ясно, что Пекин откажется от ограничений на количество детей, которое могут заводить супружеские пары. Государственное новостное издание Monday процитировало законопроект, который положит конец многолетней неоднозначной политике в области планирования семьи. Она известна случаями принудительных абортов и стерилизации в самой густонаселенной стране мира.

По данным AFP, Procuratorate Daily сообщает, что в законопроекте отсутствует какая-либо ссылка на «политику планирования семьи», которая предполагает наличие не более двух детей. Законопроект должен будет пройти голосование в законодательном органе Всекитайском собрании народных представителей в 2020 году.

Несмотря на то, что пары в Китае могут иметь двух детей — хотя еще 2 года назад могли иметь только одного — рождаемость падает.

Для замедления роста населения Коммунистическая партия страны начала применять политику одного ребенка в 1979 году. Лимит был увеличен до двух детей в 2016 году, когда страна поняла необходимость омоложения населения примерно в 1,4 млрд человек.

[КАРТИНКА] Динамика популяции в Китае [/КАРТИНКА] Многих беспокоит, что стареющая и сокращающаяся рабочая сила может повлиять на замедление экономики, а гендерный дисбаланс приведет к социальным проблемам. Рождаемость, вопреки прогнозам, не увеличилась с тех пор как вступила в силу политика двух детей. Поэтому все чаще возникают предположения о том, что правительство будет ослаблять ограничения. При этом, население трудоспособного возраста достигло пика (как и в большей части западного мира).

Вот почему это крупная, если не жизненно важная проблема для Си. В то время, когда Китай пытается перейти от производственной экономики к потребительской, сама потребительская база страны терпит крах.

Законопроект был вынесен на обсуждение на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, влиятельного законодательного органа во главе с президентом Си Цзиньпином . Ряд других предлагаемых изменений включают отсрочку в 1 месяц до окончательного оформления развода, в течение которого любая из сторон может отозвать свое заявление.

«Получается, они хотят, чтобы у нас было больше младенцев и меньше разводов?», — так прокомментировал эту ситуацию один из пользователей платформы Weibo, наподобие Twitter.

Раньше, когда существовали ограничения на одного ребенка, семьи, воспитывающие несколько детей, подвергались штрафам. Некоторые женщины проходили через принудительные аборты, другие — через принудительную стерилизацию. Исключения составляли этнические меньшинства, уйгуры и тибетцы, а также сельские жители, если их первым ребенком была девочка.

Тем не менее, по данным Национального бюро статистики Китая, пары не спешили создавать более крупные семьи, после ослабления политики. В 2016 году родилось 17,9 млн детей, всего на 1,3 млн больше, чем в предыдущем году. Это была лишь половина ожидаемых показателей.

При этом, рождаемость в 2017 году снизилась до 17,23 млн — намного ниже официального прогноза в более чем 20 млн детей.

Конечно, подобные сдвиги происходят и в других развитых странах. Во всей Азии, Европе и Америке, где люди вступают в брак позже или вовсе не вступают, рождаемость падает, количество мужчин или женщин, ведущих одинокий образ жизни, растет, а в странах, где усиливается экономический спад, молодые люди живут внутри страны.