Учимся на обидах: 5 историй о влиянии детских психотравм на финансовое поведение взрослых

Отношения человека с деньгами формируются с раннего детства. Причем иногда удивительно, как те или иные установки про деньги, полученные нами в детстве, откликаются во взрослом возрасте.

Банки.ру попросил психолога Сергея Федорова , действительного члена Профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), прокомментировать несколько типичных личных историй с детскими обидами, из которых выросли финансовые привычки.

Деньги в нашем мире играют очень много разных ролей. «Кроме средств обмена ценностями, они часто обслуживают функцию власти, управления, безопасности и множество других чисто психологических феноменов, — говорит Федоров. — Деньги сами по себе редко являются главным действующим лицом. Они лишь хорошо проявляют то, что в других ситуациях не так заметно».

«Опасно иметь свое»

Рита А., 44 года: «Мне было четыре года, когда я получила свои первые карманные деньги — аж два рубля! Это было целое состояние. Интересно, что желания немедленно спустить их на мороженое и кукол у меня не возникло. Я мысленно рисовала картинки, как накоплю мно-о-ого денег, буду обеспеченной и самостоятельной, буду помогать родителям. Но здравое, в общем-то, начинание откладывать деньги на будущее было пресечено на корню… мамой.

Примерно через неделю после первого поступления денег в мой „банк“ мы зашли в магазин детских игрушек. На полке стоял совершенно очаровательный пес — белый с коричневым ухом. Я чуть ли не впервые в жизни стала просить купить мне игрушку. И в ответ услышала неожиданное: „У тебя есть деньги — вот и покупай на свои!“ Уйти без собаки из магазина казалось немыслимым, пришлось потратить всю свою заначку. Я на всю жизнь сохранила обиду на маму за то, что она отказалась покупать мне игрушку. И никогда за все последующие 40 лет мне не удавалось накопить сколько-нибудь существенную сумму денег. Я всю жизнь живу в долг».

Комментарий психолога:

— Попробуйте поставить себя на место маленькой девочки. Ведь четыре года — это еще не тот возраст, когда ребенок в состоянии отделить себя от родителей. Это происходит много позже. Очень показательны слова «буду родителям помогать». Пока ребенок мечтает стать еще лучше для любимых мамы и папы. Предложение мамы, весьма разумное для школьника, скорее всего, вызвало сильную тревогу у малышки, которую заставляют отделяться и принимать взрослые решения раньше времени.

Любопытный факт: взрослая женщина живет в долг. Наличие этого долга — метафорическая связь с кредитором, а на самом деле с мамой. Похоже, в том магазине девочкой было принято решение: «Опасно иметь свое — за это лишают отношений». То есть, если у тебя накоплено много денег, обращаться к другим людям «за очаровательным псом» нельзя.

Думаю, что, разобравшись с этой ситуацией, детское решение можно было бы поменять на что-то более подходящее. Например, иметь свое и не терять отношения.

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Отпор папе-«рэкетиру»

Наталья Б., 35 лет: «В средней школе я столкнулась с настоящим родительским „рэкетом“: мама мне выдавала деньги на обеды и карманные расходы, а папа втихаря отбирал, причем велел маме ничего не говорить и обещал вернуть с зарплаты. Поначалу я верила, что вернет, потом обижалась, что обманул. А потом нашла выход — стала давать ему деньги под проценты: взял 500 рублей — верни тысячу, иначе в следующий раз не получишь. Не вернул вовремя — отдашь 2 000 вместо 500 рублей. Так я потихоньку отучила его посягать на мои деньги, а заодно сама научилась считать и приумножать их.

Теперь я могу смело назвать себя не просто финансово грамотным человеком, а крупным специалистом по тому, как сэкономить, ни в чем себе не отказывая. Я, например, живу на кредитную карту, не платя процентов: с зарплаты возвращаю всю сумму, укладываясь в грейс-период, а мои собственные денежки между тем работают — я положила их под хороший процент в банк».

Комментарий психолога:

— Можно легко догадаться, что папа брал деньги на что-то недозволенное. Дочка же попала в сложную ситуацию: с одной стороны — «ничего не знающая» мама, с другой — зависимый отец. В таких семьях часто дети работают как посредники. Не могу поверить, что мама реально не догадывалась о том, что происходит, но в картине мира девочки только она решала, сколько денег и на каких условиях дать папе. Для психики такая ситуация крайне травматична — слабая и просящая мужская фигура, вызывающая жалость и презрение, отгораживающаяся мама, перекладывающая на подрастающую дочь функцию взрослой женщины. Девочка нашла оригинальный выход — заработать на этой ситуации, но при этом «потеряла» отца. Так она научилась использовать любую ситуацию в своих целях.

Судя по всему, такая модель финансового воспитания и правда научила человека управлять деньгами. Кредитная карта заменила прежний источник дохода (карманные деньги от мамы), депозит в банке появился «вместо» папы, на котором удавалось заработать.

«Мама умнее!»

Саша Т., 17 лет: «Мне было семь лет, когда я в первый раз самостоятельно пошел в магазин. Мама выдала мне 500 рублей и велела купить молока и хлеба. Я был страшно горд тем, что теперь такой самостоятельный. Будучи в эйфории, сдачу я, конечно, не пересчитывал. Когда пришел домой, выяснилось, что кассир в магазине недодала мне 200 рублей. Я увидел, как расстроилась мама — не из-за денег, а из-за того, что я такой беспомощный и безответственный. Чувство вины и комплексы по этому поводу не покидают меня и сейчас. Но сдачу я принципиально не считаю до сих пор: хотят нажиться за мой счет — пусть себе, такие деньги впрок не пойдут».

Комментарий психолога:

— Семь лет — отличный возраст, чтобы учиться делать взрослые дела и помогать родителям. Но тут есть тонкость — сам собой опыт не появляется. Мальчику не хватило поддержки от мамы. В итоге он запомнил, что он «безалаберный». Вместо «немого укора» можно было бы пойти в магазин вместе и показать сыну, как решать такие проблемы: вежливо, но твердо потребовать отчета у обманувшего его кассира.

Усвоенное с детства, да еще на фоне сильного эмоционального подъема, сильно воздействует на человека. Повзрослев, он может все еще бессознательно пытаться делать все, чтобы подтверждать детскую установку (ведь «мама всегда права»), что он беспомощный и безалаберный. Молодой мужчина мотивирован страхом столкнуться с тем же разочарованным маминым взглядом и поэтому принципиально не берется за дела, где надо считать деньги, проверять выполненное, контролировать и предъявлять претензии. Он может внезапно терять деньги, неверно оценивать свои возможности, «попадать на деньги», брать невыгодные кредиты. Хорошая новость в том, что сейчас у взрослого мужчины гораздо больше ресурсов, чтобы поменять установку и взять под контроль свои финансы.

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«Помыл посуду — получи 100 рублей»

Кирилл А., 28 лет: «В детстве я был редкостным разгильдяем, плохо учился, ничего не делал по дому. Чтобы вразумить меня и приучить к порядку, мама ввела систему денежных поощрений и штрафов: помыл посуду — получи 100 рублей, схлопотал двойку — минус 200 рублей. Затея была, наверное, неплохой, но, увы, не сработала. Возможно, „ценник“ был неправильный: двоек и прогулов у меня было много, и я очень быстро уходил „в минус“, даже выполняя домашние обязанности по максимуму. И вскоре я снова перестал мыть полы и ходить в магазин, поняв экономическую неэффективность такой системы. Не помню, чтобы я тогда обижался на маму за ее „меркантильность“, но привычка думать „что мне за это будет?“, когда жена просит меня помочь по дому, осталась.

Комментарий психолога:

— Дети устроены так, чтобы расти и развиваться, активно „впитывая“ все, что видят. В первую очередь, конечно же, копируя родителей. Если ребенок — „раздолбай“, то он явно не сам это придумал. Кто-то его так назвал. Кто-то, кому ребенок доверяет безоговорочно. Я не встречал детей, которые сами себе клеили бы такие ярлыки.

Вероятно, воспитание в семье строилось на принуждении к труду с помощью стыда. В таком случае может складываться парадоксальная ситуация: ребенок, чтобы быть принятым родителями, должен соответствовать „выданной“ ему роли. Например, избегать домашней работы и служить „клапаном“ для слива напряжения в семье.

Когда родители пытаются заменить внутреннее стремление помогать, быть частью семьи, на внешнюю мотивацию (деньги), ситуация усугубляется. Послание „мы не верим, что ты сам можешь хотеть помочь“ усиливается.

Подросток, чувствуя фальшь, подсознательно может отказываться от внешней мотивации в попытке сохранить свою независимость. Можно предположить, что принятый в такой семье подход воспитает либо вечный поиск внешнего источника мотивации (деньги, секс, похвала) для торга, либо приведет к обратному эффекту — презрению к внешним ресурсам и показному „отшельничеству“.

Комплекс нищенки

Виолетта, 41 год: „Все свое детство я слышала, что денег в семье нет, нечего тратить их на ерунду — „Зачем тебе вторые туфли, одними обойдешься“. Наверное, денег действительно было мало, но, помимо этого, родители буквально культивировали и взращивали во мне комплекс нищенки и оборванки, принуждая экономить на всем. Я никогда не получала в подарок игрушек — только необходимую одежду или обувь. Меня никогда не водили в кафе, не возили на курорты. Мне даже первые джинсы купили лишь на восемнадцатилетие. Многие годы потом я не могла избавиться от навязанного мне культа бедности, хотя прекрасно помнила поговорку: „Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи“. В магазине выбирала всегда все самое дешевое: и еду, и одежду, и мебель, и технику. И это при том, что лет с двадцати я зарабатываю выше среднего уровня. От стремления „экономить на булавках“ я избавилась только после посещения психолога“.

Комментарий психолога:

— Родительское послание „денег нет“ может нести совершенно разные смыслы. Как ни странно, к самим деньгам это может не иметь вовсе никакого отношения. Когда ребенок слышит „обойдешься“, он понимает, что он не ценный. А значит, не любимый.

Одно из возможных объяснений — в семье не умеют правильно отказывать. Родителям сложно сказать „нет“ дочке на ее просьбу купить куклу или юбку, выдержать ее обиду или злость по этому поводу. И тогда в ход идут „неубиваемые“ внешние аргументы: „нет денег“, „нет времени“.

Нет ничего плохого в умении ограничивать себя и экономить деньги. Плохо, что в голове живет послание „деньги важнее тебя“. Вырастая, такие дети могут либо все время откладывать, либо постоянно терять деньги, либо тратить их на других, например на детей или бизнес. Без помощи специалиста велик риск прожить жизнь, считая себя „не ценным“, жить в вечных запретах на удовольствия и в обиде на родителей за это.

Собирала истории Полина ПАРКЕР, специально для Banki.ru