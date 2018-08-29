В этом году в семье звезды ситкома «Воронины» важное событие — дочка Лиза идет в первый класс. Да, в «Ворониных» Екатерина играет маму уже взрослых детей, а вот за пределами съемочной площадки сделать шаг во взрослую жизнь ее Лизе еще только предстоит. «25 тысяч за портфель — вы в своем уме?» — Подготовка к 1 сентября у нас серьезная, — рассказывает актриса. — Форму выбирали досконально. Разную, на все случаи жизни — кажется, другую одежду уже и носить не придется. Одной формой обойдемся на весь год (смеется). Столько всего купили! — И что же вы приобрели? больше по теме Россиянам рассказали, как выбирать школьную формуСпециалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций, где указали, на что нужно обращать внимание при покупке одежды для школы. — Брючный костюм, сарафан, юбку с жилеткой, к сарафану еще одну жилетку плюс платье. У нас в школе синяя форма — и в этом плане легко, этот цвет можно миксовать с белым. Взяли рубашки. К ним — броши и ленточки. Лизе вообще невозможно навязывать свое мнение. Она говорит: «Мне это не нравится, это плохо, это не сочетается». У нее на все свой взгляд. Сейчас она готовится к 1 сентября — перебирает вещи, примеряет их, комбинирует. Уже колготки подобрала, туфли к ним. Я говорю: «Лиза, до школы еще столько времени!» Она: «Мама, надо серьезно готовиться». Вчера пошли, купили всю канцелярию. И тетради, и блокноты, и ручки, и карандаши. Вынесли из магазина три пакета — хватило бы на весь класс. Лиза говорит: «Мама, это на всякий случай. А вдруг закончится, а у нас не будет?» — Портфель выбрали? — Давно уже! Конечно, взяли ортопедический, комфортный для спины. — Сейчас мамы жалуются, что хорошие стоят дорого. — Да, мне тоже сначала посоветовали какие-то немецкие. Я ценник увидела и говорю: «Вы в своем уме? 25 тысяч за портфель? У вас все в порядке?» Причем, оказывается, там один для первого класса, другой — уже на год постарше… Не так давно актриса и ее семья переехали за город. Но в школу маленькая Лиза будет ходить в Москве. фото: Дамир ЖУКЕНОВ — То есть 25 тысяч за портфель всего на год? больше по теме Роскачество объяснило, как выбрать идеальный школьный рюкзакВ ведомстве завершили проверку школьных рюкзаков в России. — Да! В общем, мы посмотрели на все это и пошли искать портфель в интернет. Лизе нравится все, что связано с фигурным катанием, и нам как раз попался портфель с фигуристкой. «Это то что надо!» — воскликнула Лиза. Я говорю: «Ты не поверишь, и цена та, которая нужна!» На этом мы и сошлись. Теперь у нас и портфель, и чехол для сменки — с фигуристкой. Готовы и к фигурному катанию, и к школе. — А как вы выбирали школу? — Идем в ту, что рядом с домом. Это было первое условие — близость. Еще, конечно, смотрели на учителей, собирали советы. У нас в конце мая было родительское собрание, и Лиза пошла со мной — сама попросилась. Там она познакомилась с классным руководителем. Просидела со мной все полтора часа, взяла с собой блокнот и ручку и записала все, что надо купить. Под конец ее спросили: «Ну, Лиза, что скажешь, как тебе школа?» Она ответила: «Я все поняла, школа — это детский сад для взрослых». Главное, ей нравится, что в школе не надо спать — она не любит дневной сон. Говорит: «Все что угодно — только не спать!» Я ей отвечаю: «О сне ты теперь будешь только мечтать!» От хора и лепки до шахмат и гимнастики — Вы ведь недавно доделали ремонт в доме и переехали за город. Школа у вас соответственно там же? — Нет, мы выбрали школу рядом с бабушкой и дедушкой. А от нового дома ехать всего 30 минут, и то не спеша. Удобно, что мои родители смогут забрать ее после уроков. Тем более что в первый год у Лизы будет всего по три урока в день — вот такая теперь система. С каникулами тоже все не так, как было у нас. Сейчас дети пять недель учатся — неделю отдыхают. Нам уже и расписание прислали. Буду теперь его подстраивать под свой съемочный график. — Выходит, несмотря на загородную жизнь, в пробках вам стоять не придется? — У нас есть разные пути выезда — три трассы, одна из них платная. Так что сложностей с дорогой по утрам не будет. Пока, с первого по четвертый класс, мы будем учиться здесь, а дальше посмотрим. Около дома у нас тоже много школ — правда, они все платные. А мы пошли пока в государственную, обычную школу. — Судя по тому, что она возле дома ваших родителей, можно предположить, что вы тоже там учились? — Я училась чуть подальше. А школа Лизы — прямо во дворе у родителей, она математическая. Нам сразу ее посоветовали в дошколке, куда мы ходили два года. И там же мы узнали про Дом творчества. У Лизы, кстати, в этом году остаются все ее кружки: рисование, лепка, хор. Сейчас она еще хочет на шахматы. В сериале Катя — мама уже взрослых детей (на фото со своим киношным мужем, которого играет Георгий Дронов). фото: Канал СТС — Еще же фигурное катание у вас… больше по теме Детский чек-ап: каких врачей пройти перед школойИ почему это важно для здоровья ребенка и спокойствия его родителей. — Да, оно в Крылатском. Это десять минут езды. Правда, теперь Лиза еще хочет заниматься художественной гимнастикой. Говорит: «Мама, я не профессионально, мне для себя, для растяжки». Так что будем искать еще в нашем Кунцеве и Крылатском гимнастику. Я переживаю: «Ты же в школе будешь уставать?» Лиза отвечает: «Нормально, я справлюсь, я смогу». В общем, мы решили: пока хочет — пусть пробует. Перегружать, конечно, мы ребенка не будем. Но рвение у нее есть. Сейчас сидит вот, читает. У нас каждый день в обед обязательные 40 минут с книжкой. Причем ей самой это нравится. Недавно «Денискины рассказы» прочитала. Теперь у нее «Королевство кривых зеркал». — Кто учил читать? — В дошколке — тихонечко, по букварю. Сейчас уже она сама все читает. Больше всего Лизе нравятся инструкции (смеется). «Не собираюсь тиранить Лизу учебой» — Какими были ваши школьные годы? Что вспоминается? — У меня они были веселые — я играла в КВН в старших классах. А начальная школа, мне кажется, это самая беззаботная пора. Только сейчас, когда становишься старше, понимаешь, что это тот же детский сад по сути. Оценок все равно никто не ставит. У Лизы сейчас, к слову, такая же система: учитель вместо оценок будет наклеивать смайлики. Сегодня вот решали вопросы как раз с этими наклейками. У всех мам школьников, наверное, есть в телефонах родительский чат, где решается миллион проблем в день. Телефон из-за этого разряжается за два часа. И вот на повестке дня проблема: каждый сам себе закупает смайлики или оптом? Кто-то пишет: «Давайте оптом». — «Нет, давайте каждый сам себе». Я думаю: «Господи, какая проблема-то?!» Екатерина и ее муж Андрей мечтают о том, чтобы снова стать родителями, и даже приготовили детскую для малыша в новом доме. фото: instagram.com — За плохие оценки в школе вы Лизу будете наказывать? — Нет. Ни в коем случае! Она меня спрашивает: «Мама, а если я получу двойку, ты меня будешь ругать?» Я говорю: «Нет, конечно! Но ты же не будешь это делать специально?» Лиза: «Нет. Может быть, только если случайно». Потом решила уточнить: «А ты прогуливала уроки?» Ну, говорю, в старших классах бывало. Лиза: «Как тебе не стыдно!» Я смеюсь: «Подожди. Пойдешь в школу — поймешь маму!» Лиза: «А бабушка с дедушкой за двойки ругали?» Я: «Сначала не ругали. А потом, когда расслабилась и решила, что все можно, вот тогда мне досталось. Гулять не выпускали, сидела дома и занималась». Лиза: «Та-а-ак, ладно…» То есть она уже на перспективу думает, зондирует почву: прокатит или не прокатит? Но вообще она девочка целеустремленная. Если что-то захочет, будет до последнего этого добиваться. Ей нравится думать. Любит собирать лего. Сначала все по картинкам, а потом разбирает и начинает сама строить свои вымышленные дома, которые ей больше нравятся. — Папа участвует в процессе обучения Лизы? Помогает как-то? — Ему кажется, что все легко: «Арифметика? Ой, какая ерунда! Это же просто начальная школа. Раз, два, посчитали, пошли». В дошколке они вместе делали уроки. Правда, потом мне приходилось перепроверять. Как сейчас помню, читаю в тетрадке у Лизы: «Снижинк». Говорю: «Вы проверили задание? Почему снижинк? Где „а“, и почему „е“ потеряли?» Вот так они учатся вдвоем. «Говорю дочери: „О сне ты теперь будешь только мечтать!“ Я думаю, все, что связано с рисованием, черчением, будет проверять папа — он у нас архитектор. Дедушка поможет с точными науками. Бабушка у нас гуманитарий. Я согласна проверять! (Смеется.) — Наверняка и вам все-таки что-то достанется… — Я с Лизой стихи учу. У нее прекрасная память. В дошколке нам каждый день выдавали четверостишия — где-то по два, где-то по три. Или одно в неделю, но большое — на два листа А4. Бывало, мы забывали заниматься, и тогда Лиза в последний день собирала всю свою память в кулак и умудрялась за день одолеть целый лист. Главное — сосредоточиться. Но я не собираюсь ее насиловать или тиранить учебой. Просто объясняю, что в наше время образование необходимо. И я рада, что она хочет в школу. У нее двоюродная сестра уже учится, и соседка тоже. Лиза видит их положительные эмоции, и ей самой хочется. „Есть мысли о втором ребенке“ — Лиза уже говорила, кем хочет быть в будущем? — Вот мы вчера это как раз обсуждали. Я говорю: „Ты потом какой класс выберешь — гуманитарный или математический?“ „Я люблю считать, поэтому пойду в гуманитарный“, — решила Лиза. Почему-то она подумала, что гуманитарии считают хорошо (смеется). „А по профессии ты кем дальше хочешь стать?“ — „Цветочницей! Открою свой салон, буду продавать цветы“. А вообще профессии у нас каждый раз новые. То она фигуристка, то вдруг заявляет, что хочет дрессировать дельфинов. Так что пока ребенок в поиске. — Не жалуется, что ей скучно одной? — У Лизы уже был период, когда она спрашивала: „Мама, ну, может быть, у меня будет братик или сестричка?“ Я отвечала: „Заинька, ты сейчас в школу пойдешь. Ну вот куда тебе малыш?“ Она: „Я буду играть с ним! Ну пожалуйста! Вот у всех есть, а у меня нет“. Приходится соглашаться: „Ну хорошо. Давай чуточку попозже. В школу пойдем и разберемся“. Она продолжает: „Хорошо. Только я тут подумала — давай лучше сестричку“. Я: „А если будет братик?“ Она: „Ну помучаюсь. Что же делать?“ — Вы так отшучиваетесь или все-таки есть планы? больше по теме Новые „Воронины“: ярославские приключения Костика и ВерыПопулярный ситком отмечает десятилетие. По такому случаю популярная семейка отправилась в путешествие по Золотому кольцу. — Нет, тут никто не отшучивается, просто это надо сделать чуть попозже. Сейчас вот Лиза в школу пойдет. Нужно немного войти в новый режим. А вообще мы предполагаем — Бог располагает. Как тут загадывать? Год впереди очень плотный — и съемочный, и гастрольный, у меня уже до марта все расписано. Хочется все-таки наслаждаться беременностью, а не бегать и не летать в этом состоянии. Я с Лизой работала до последнего, а сейчас понимаю, что надо, наверное, провести беременность поспокойнее. Поэтому пусть это будет чуть-чуть попозже. Хотя мысли о втором ребенке есть. У нас даже комната в доме приготовлена. Пока она используется как гостевая спальня. — Вы говорите, что график расписан до марта. А что в нем? — Продолжаются съемки „Ворониных“ — они распланированы на год вперед, и очень плотно. Параллельно мы выпустили спектакль „Все мужья на одну букву“ с Егором Дроновым и Юлей Куварзиной. Получились мини-»Воронины» на сцене. Недавно была премьера в Театриуме на Серпуховке. Есть и другие спектакли. С Денисом Матросовым мы выпустили лирическую драму с элементами комедии «Ты будешь мой». И, дай бог, если все сложится, вернусь в театр. Буду снова штатной актрисой, а не антрепризной. Я 13 лет проработала в Театре киноактера, потом нас всех распустили. И вот уже полтора года на вольных хлебах. — В чем преимущество быть именно штатной актрисой? — Я думаю, это такой психологический момент. Ты ощущаешь себя увереннее, спокойнее, знаешь, что твоя трудовая книжка официально где-то лежит. Приходишь в театр — а там на стене твоя фотография. И от этого на душе становится радостно!
«Воронины» По будням/15.00, СТС Личное дело Екатерина Волкова родилась 15 января 1982 года в Таллине. Окончила Театральное училище имени Щепкина с красным дипломом. Снялась в сериалах «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «Монтекристо». С 2009 года играет роль Веры в сериале «Воронины» на СТС. Вела передачу «Мама на 5+» на канале Disney. Была участницей шоу «Танцы со звездами» («Россия 1»). Муж — архитектор Андрей Карпов, дочке Елизавете 7 лет.