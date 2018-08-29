«Дайте детям наиграться»: учитель — о вреде раннего обучения

Этими наблюдениями решится поделиться не всякий преподаватель!

На сайте английской газеты The Guardian есть раздел The Secret Teacher. В нем каждый желающий преподаватель может анонимно рассказать о своих переживаниях и высказать свою точку зрения относительно тех или иных тонкостей учебного процесса.

В одной из таких публикаций учительница начальных классов рассказала о том, что игра может быть важной частью учебного процесса. Как ни странно, в Великобритании такой позиции сейчас придерживается не так много педагогов. Считается, что все игры и развлечения должны оставаться в детском саду, а в школе непременно нужно сохранять серьезность и собранность.

Однако эта учительница думает совсем иначе. Мы решили перевести ее статью для читателей «Летидора». Думаем, что ее мнение будет интересно узнать родителям и педагогам, которые выступают за ранние академические успехи ребенка и стараются усадить малышей за парты уже в детском саду.

После нескольких лет работы педагогом дошкольного образования мне пришлось сконцентрироваться на структурной теории обучения и проведении тестов для учеников начальной школы. Это стало для меня настоящим шоком.

Однажды во время подготовки к ежегодному тестированию мне пришлось наблюдать за тем, как второклассники рыдали из-за чересчур сложных заданий. Я попросила их не беспокоиться, но в глубине души чувствовала себя ужасно. Я знала, что неважно, как громко они плачут, я должна поддерживать в них желание стараться, получить результат.

Я работаю учительницей вот уже пять лет и отлично лажу с детьми. Но вдруг я поняла, что больше не хочу учить их.

Дети страшно переживали из-за грядущих тестов, несмотря на все мои усилия, чтобы сделать занятия веселыми и увлекательными. Они постоянно спрашивали, когда мы пишем очередной тренировочный тест, и то и дело сравнивали свои результаты с достижениями приятелей.

Одна из мам подошла ко мне после уроков, потому что волновалась, что ее сын не напишет работу так же хорошо, как одноклассники. А ведь многим из моих учеников было всего шесть лет на тот момент! (в Великобритании дети идут в школу в 5 лет — прим. ред.)

На следующий год я решила взять первый класс. Я наивно считала, что таким образом смогу подготовить детей к более формальному учебному процессу во втором.

Как жестоко я ошибалась! Первый год обучения начался с «переходного этапа», который продлился четыре недели. По завершении этого срока ожидалось, что дети смогут выдержать пять полноценных уроков. Мне нужно было следить за тем, как они справляются со всем массивом заданий, причем не всегда простых.

Я паниковала каждый раз, когда ребенок вставал с места, и приходила в ужас, стоило им начать шалить.

Те, кто блистал в дошкольной группе, вдруг начинали считать себя «тупыми» и «глупыми», потому что написание длинных предложений давалось им с трудом.

Или потому что они застревали на середине предложения, когда читали книгу. Остальные начинали плохо себя вести, чтобы избежать обязательных заданий. Учеба казалась им скучным, унылым и полным всевозможных рамок и ограничений процессом.

Преподавание в первом классе шло вразрез со всеми моими представлениями об образовании. Это было душераздирающе. Мне показалось, что детям просто не хватает игр, и я пыталась включить игровые элементы в занятия.

Я говорила с заведующей и директором, но беседы с ними заставляли меня думать, что я совсем не разбираюсь в «настоящих методиках преподавания».

«Они уже не в детском саду, — слышала я. — Дети должны к этому привыкнуть».

Считалось, что игры только отвлекают детей от учебы.

С другой стороны, исследования показывают, что углубленное преподавание грамматики и математики во время дошкольного обучения никак не влияет на дальнейшие успехи ребенка в школе. Более того, иногда это приводит к стрессам.

Ученые в Новой Зеландии провели эксперимент: они наблюдали за двумя группами детей. У одних грамматику начали преподавать в 5 лет, у других — в 7. Это никак не отразилось на их оценках. Напротив, дети, которые научились читать раньше, демонстрировали равнодушие к книгам и плохое понимание текста.

В 2013 году 130 экспертов в области дошкольного образования, включая Дэвида Уайтбреда из Кембриджского университета, подписали открытое письмо в поддержку того, чтобы не начинать формальное образование ребенка раньше семи лет. Уайтред описывает игру как «одно из величайших достижений человечества» и считает, что раннее обучение детей может привести к потере учебной мотивации.

К сожалению, множеству детей приходится прощаться с играми уже в пять лет и пытаться привыкать к типичным «скучным» урокам.

По своей натуре дети эмоциональные, шумные, нерешительные, непредсказуемые. Они быстро начинают скучать и часто отвлекаются. За это я и другие мои коллеги-преподаватели начальных классов так их любим.

Они — не маленькие взрослые. Учителя должны больше сосредоточиться на том, чтобы развить их индивидуальность вместо того, чтобы создавать 30 одинаковых «роботов», которые будут удовлетворять требованиям министерства образования

Вы же не ждете от ребенка, что он научится бегать раньше, чем ходить? Тогда почему мы заставляем их учиться писать раньше, чем они научатся связно выражать свои мысли?

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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